Ronaldinho revine pe teren la 46 de ani: Legenda fotbalului brazilian va juca primul său meci oficial după mai bine de un deceniu

2 minute de citit Publicat la 16:12 14 Noi 2026 Modificat la 16:12 14 Noi 2026

Legenda fotbalului brazilian, Ronaldinho. Foto: Getty Images

Legenda fotbalului brazilian, Ronaldinho, va juca, în weekend, primul său meci oficial după mai bine de un deceniu. Fotbalistul, în vârstă de 46 de ani, a semnat cu Ravenna în luna iunie, devenind totodată și acționar al clubului din Serie C, scrie Agerpres.

Legenda fotbalului brazilian și câștigător al Balonului de Aur, Ronaldinho, a semnat cu Ravenna în luna iunie, devenind totodată și acționar al clubului. Totuși, având în vedere că nu mai jucase de la ultima sa apariție pentru Fluminense, în 2015, existau dubii dacă fanii îl vor mai vedea vreodată pe teren.

Într-un cadru mai puțin obișnuit, un derby din liga a 3-a italiană, campionul mondial ar putea să-și îndeplinească visul de a înscrie pentru ultima oară.

Acum trei săptămâni, clubul italian Ravenna a anunțat că fostul jucător al Barcelonei și AC Milanului va reveni în meciul de duminică, de pe teren propriu, împotriva rivalilor locali de la Forli.

Vineri, antrenorul Andrea Mandorlini, care a fost și pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj, a declarat presei că Ronaldinho va fi titular.

„Va juca de la început, nu există nicio îndoială. Apoi, vom decide împreună cât timp va juca. Este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai erei moderne. Iar noi avem nevoie de un rezultat. Jucăm mereu cu trei atacanți, el va fi unul dintre cei trei”, a spus Mandorlini.

Ronaldinho a fost primit de fanii Ravennei în luna august, fără a se angaja însă la o revenire pe teren. El va efectua o singură sesiune de antrenament alături de coechipierii săi, sâmbătă, înainte de a debuta pentru noua sa echipă.

Pe stadionul „Bruno Benelli” a fost amenajată o tribună temporară pentru a face față numărului de spectatori. Dacă acesta va fi, într-adevăr, ultimul său spectacol, Ronaldinho ar putea avea ocazia să marcheze cel de-al 300-lea gol din cariera sa profesionistă.

„Primul meu gol în Italia a fost marcat într-un derby”, a declarat Ronaldinho pentru Corriere della Sera, referindu-se la primul său gol oficial pentru AC Milan, reușit împotriva rivalilor de la Inter.

„A fost o seară specială, care va rămâne în memoria tuturor suporterilor lui AC Milan. Era 28 septembrie 2008. Am înscris cu o lovitură de cap, ceea ce nu este tocmai specialitatea mea. Cine știe dacă voi reuși să repet acea performanță mâine...Revenirea pe teren la 46 de ani este cea mai bună mișcare din cariera mea”, a completat brazilianul.

Simone Rabbi va juca alături de brazilian în linia ofensivă a echipei Ravenna și, în cadrul conferinței de presă de vineri, a declarat că, dacă echipa sa va primi o lovitură de pedeapsă duminică, Ronaldinho va fi cel care o va executa.