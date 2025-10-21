Andrea Mandorlini nu mai este antrenorul celor de la CFR Cluj. Cine va antrena echipa din Gruia

Italianul preluase echipa pe 24 august. Foto: Agerpres

Tehnicianul Andrea Mandorlini nu mai este antrenorul echipei CFR Cluj, a anunţat gruparea din Gruia pe site-ul său oficial marţi seară. Astfel, antrenorii secunzi, Laurenţiu Rus şi Ovidiu Hoban, vor pregăti echipa pentru moment, scrie Agerpres.

Despărţirea de Mandorlini vine după ce vicecampioana a fost învinsă de Petrolul cu 1-0, luni seara, la Ploieşti.

Italianul preluase echipa pe 24 august, acesta fiind al treilea său mandat la CFR, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024. Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reuşit, în 2010, să câştige cel de-al doilea event din istoria clubului.



Mandorlini l-a înlocuit la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat, după ce echipa ardeleană a pierdut cu 2-7, la Goeteborg, în faţa formaţiei suedeze BK Haecken, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

"E o înfrângere ruşinoasă, cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Să primesc atâtea goluri nici în visele negre nu mă gândeam. Clar că toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, aşa e la fotbal. Aşa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieţii au nevoie de ceva nou", spunea Dan Petrescu pe 22 august.

Ulterior, CFR Cluj a fost eliminată din Conference League, după ce a câştigat returul.