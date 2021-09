Simona Halep s-a calificat în turul 3 la US Open: "Am fost puțin norocoasă azi"

Pentru prima dată după 2016, Simona Halep a ajuns în turul 3 la turneul de Mare Șlem de la New York.

Românca a învins-o miercuri pe Kristina Kucova, din Slovacia, cu 6-3, 6-1.

„E foarte plăcut să fiu înapoi aici. Am avut multe accidentări în 2021 și mă bucur enorm că pot câștiga din nou. E foarte plăcut să joc în fața spectatorilor de aici. Mă simt mai bine, sunt mai încrezătoare. (...). Am fost puțin norocoasă azi pentru că am avut șansa de a juca aici sub acoperiș. M-am bucurat, am vrut să profit de acest moment și am reușit", a spus Simona la interviul de după meci, potrivit eurosport.ro

Halep, favorită 12, s-a calificat în turul secund, după ce a câștigat în fața jucătoarei din Italia Camila Giorgi, campioana recentă de la Montreal.

Simona Halep, care la New York a avut eliminări consecutive în primul tur în 2017 şi în 2018, nu a jucat la ediţia de anul trecut de la US Open, desfăşurată fără spectatori în tribune.

Simona played amazingly and gets the straight-sets victory. And crazy to think this is her 1st time into the 3rd round at USO since 2016! Simona Halep defeated Kristina Kucova 6-3, 6-1. pic.twitter.com/Cc0z2WGiUY