Cristian Tudor Popescu, reacție categorică după eliminarea Simonei Halep de la Australian Open

Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu s-a declarat încă o dată fermecat de jocul Serenei Williams.

„Eu nu știu cum poate să piardă Serena Williams un meci. De câte ori o văd jucând, am această mirare pentru că loviturile ei sunt atât de puternice, atât de precise, știe atât de bine tot jocul, nu are niciun punct slab, tenisul nu are pentru ea secrete, încât și când pierde un punct mă mir. Și dacă ați văzut-o cu câtă determinare, cu câtă îndârjire, la 37 ani, joacă fiecare punct în orice meci. Orice minge pierdută este un motiv de durere, de frustrare pentru ea, nu face niciun cadou”, a arătat Cristian Tudor Popescu. „În astfel de condiții, performanța Simonei de a o duce în 6-4 în setul decisiv pe acest monstru sacru al tenisului este admirabilă”, a adăugat CTP, la Digi24.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a fost învinsă de americanca Serena Williams cu 6-1, 4-6, 6-4, luni, la Melbourne, în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.