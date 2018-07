Reacția Serenei Williams după înfrângerea suferită în finala de la Wimbledon

WIMBLEDON 2018. Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber a câştigat, sâmbătă, finala feminină a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe americanca Serena Williams.

Serena Williams a afirmat că nu se aștepta să ajungă atât de departe la Wimbledon.



„A fost ceva uimitor, un turneu incredibil pentru mine! Sunt atat de bucuroasa ca am ajuns atat de departe! Este evident dezamagitor ca am pierdut, dar nu pot fi dezamagita totusi pentru ca abia am inceput! Abia astept ceea ce urmeaza. Pentru toate mamele din intreaga lume le spun ca am incercat, dar Angie a jucat foarte bine. A fost extraordinar, iar acum abia astept sa revin aici. Angie este o persoana incredibila, suntem prietene, sunt bucuroasa pentru ea. Sper sa se bucure de aceste moment, o felicit”, a spus Serena după meci.