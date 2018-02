Simona Halep a defilat la Doha în partida cu Makarova

Simona Halep a câștigat primul meci după finala de la Australian Open, învingând-o în runda a doua la Qatar Open pe Ekaterina Makarova, scor 6-3, 6-0.

„Mă bucur că am revenit aici și este foarte imortant că am reușit să câștig. Nu mă simt perfect, dar sunt încrezătoare că va fi bine în meciurile următoare. Iubesc acest turneu și le mulțumesc suporterilor. Mă bucur că sunt alături de mine”, a declarat Simona Halep la finalul partidei.

6-3, 6-0. Două mingi de meci pentru Simona Halep, care pe al doilea serviciu reușește să plaseze mingea în colțul terenului și să câștige partida.

6-3, 5-0. Simona Halep nu vrea să cedeze niciun punct și după un nou game echilibrat reușește să mai facă un break.

6-3, 4-0. Simona se detașează la patru game-uri avans și pare de neoprit pentru rusoaică.

6-3, 3-0. Halep are minge de break și returnează bine pe serviciul adversarei, care trimite în fileu.

6-3, 2-0. Makarova are patru șanse de re-break, pe care Halep le salvează și câștigă game-ul.

6-3, 1-0. Simona Halep începe cu break și setul secund.

6-3. Simona Halep ratează mingea de set pe serviciul ei. Apoi Makarova are minge de break, după ce a urcat la fileu și a răspuns unei lovituri neinspirate a româncei. Halep salvează mingea de break, iar Makarova face un retur de serviciu secund în aut. Makarova salvează și a doua minge de set. Însă Halep se impune la a treia încercare.

5-3. Makarova servește puternic și duce scorul la 40-0. Trimite apoi un retur prea lung, iar Halep răspunde cu un retur în lung de linie perfect pentru 40-30. Rusoaica servește însă bine și încheie punctul în favoarea ei.

5-2. Simona a servit pentru set, însă Makarova a obținut o minge de break, pe care a fructificat-o după ce românca a trimis în aut.

5-1. Makarova revine de la 15-30 pe serviciul ei, însă ratează mingea de game, iar Halep preia conducerea și face 5-1.

4-1. Românca duce rapid scorul la 4-1. Între timp s-a încheiat și partida dintre Anastasija Sevastova și Naomi Osaka, scor 6-4, 6-1. Astfel, jucătoarea din Letonia, cap de serie nr. 13, va întâlni câștigătoarea partidei dintre Halep și Makarova.

3-1. Makarova are din nou emoții pe serviciu, după ce Halep a reușit să recupereze de la 0-40.

3-0. Simona Halep ia o opțiune serioasă pentru câștigarea primului set, având un joc solid pe propriul serviciu.

2-0. Simona Halep face break în disputa cu Makarova!

1-0. Simona Halep a cedat prima minge a partidei, dar și-a câștigat apoi serviciul în forță.

Update 15:28. A început partida, cu Simona Halep la serviciu

Update 15.00. Meciul dintre Agnieszka Radwanska și Petra Kvitova a intrat în set decisiv, astfel că partida Simonei Halep a fost amânată încă o dată pentru ora 15:30, ea urmând să se dispute pe același teren de la Doha.

Update 14:00. Partida a fost amânată pentru ora 15:00 și este LIVE TEXT pe Antena3.ro.

De altfel, miercuri vor juca toate cele patru românce rămase pe tabloul de simplu, Simona Halep (a doua favorită) cu rusoaica Ekaterina Makarova, Sorana Cîrstea cu Elise Mertens, Mihaela Buzărnescu împotriva letonei Jelena Ostapenko şi Monica Niculescu împotriva slovacei Magdalena Rybarikova.

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a calificat în runda a doua a turneului WTA de la Doha (Qatar) după ce a întrecut-o pe ucraineanca Lesia Ţurenko în două seturi, cu 7-5, 6-4.

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a reuşit o victorie superbă în faţa rusoaicei Maria Şarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA.

Iar Sorana Cîrstea s-a calificat marţi în turul 2 graţie victoriei în faţa grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3.

Singura româncă învinsă a fost Irina Begu, care a cedat în fața Samanthei Stosur, scor 4-6, 2-6, obținând un cec de 8.900 de dolari și un punct WTA.

Halep a trecut peste accidentare

Simona Halep nu a putut evolua în întâlnirea de Fed Cup cu Canada de la sfârşitul săptămânii trecute din cauza accidentării suferite în turneul de la Australian Open.

Jucătoarea română a confirmat că a semnat un contract cu un nou sponsor tehnic, precizând că este foarte mulţumită de condiţiile financiare. "Consider că este cea mai bună decizie şi sunt cele mai frumoase haine pe care aş putea să le port. Sunt foarte mulţumită financiar de contract", a precizat ea.

Simona Halep, care a evoluat fără sponsor de la începutul acestui an, a postat luni dimineaţă un mesaj pe contul personal de Twitter în care a scris în engleză "Just Do It - I Just Did It", aluzie la logo-ul firmei americane de echipament sportiv cu care a semnat. Conform site-ului american Tennis World USA, Halep va câştiga 2 milioane de dolari din contractul cu noul sponsor tehnic.