Mihaela Buzărnescu produce șocul zilei la Doha. Ce zi pentru românce, la Qatar Open

Mihaela Buzărnescu a reușit marea surpriză la Qatar Open, eliminând-o pe Jelena Ostapenko, cap de serie nr. 6, în două seturi. Este prima victorie împotriva unei jucătoare din TOP 10 reușită de Mihaela Buzărnescu, care are un parcurs excelent în ultimele 13 luni, când a urcat peste 490 de poziții în clasamentul WTA și a cucerit șapte turnee ITF.

„Nu m-am gândit niciodată la acest salt. Am luat fiecare meci în parte și a contat enorm susținerea celor din jurul meu”, a declarat Mihaela Buzărnescu la finalul partidei.

A fost o zi de vis pentru românce la Doha, toate cele patru jucătoare calificate în turul doi reușind să își depășească adversarele. Partidele au fost LIVE TEXT pe Antena3.ro și puteți citi cronicile lor aici:

Ekaterina Makarova - Simona Halep 3-6, 0-6

Elise Mertens - Sorana Cîrstea 5-7, 4-6

Monica Niculescu - Magdalena Rybarikova 6-7, 6-2, 3-0

Mihaela Buzărnescu - Jelena Ostapenko 6-1, 6-3

6-1, 6-3. Prima minge de meci pentru Buzărnescu și Mihaela câștigă prima ei partidă în fața unei sportive din top10.

6-1, 5-3. BREAK! Buzărnescu mai face un break și servește pentru meci.

6-1, 4-3. Două mingi de break pentru Buzărnescu, salvate de Ostapenko. Cele două jucătoare își fac serviciul.

6-1, 3-2. Buzărnescu întoarce rezultatul! Meci extraordinar făcut de româncă!

6-1, 0-2. Ostapenko reușește să facă break în debutul setului secund. Apoi își face serviciul fără mari emoții.

6-1. Minge de set pentru Buzărnescu. Ostapenko servește în aut primul serviciu, iar apoi Buzărnescu răspunde perfect și urcă la fileu pentru un vole fără răspuns.

5-1. Ostapenko câștigă primul punct, însă Buzărnescu își menține calmul și mai face un pas spre câștigarea primului set.

4-0. Mihaela Buzărnescu face spectacol la Doha, reușind să facă două breakuri în fața Jelenei Ostapenko, cap de serie nr. 6.

Știre inițială

Mihaela Buzărnescu o înfruntă azi la Doha pe Jelena Ostapenko în turul secund la Qatar Open. Partida începe la ora 19:50 și este LIVE text pe Antena3.ro

De altfel, miercuri vor juca toate cele patru românce rămase pe tabloul de simplu, Simona Halep (a doua favorită) cu rusoaica Ekaterina Makarova, Sorana Cîrstea cu Elise Mertens, Mihaela Buzărnescu împotriva letonei Jelena Ostapenko şi Monica Niculescu împotriva slovacei Magdalena Rybarikova.

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a calificat în runda a doua a turneului WTA de la Doha (Qatar) după ce a întrecut-o pe ucraineanca Lesia Ţurenko în două seturi, cu 7-5, 6-4.

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a reuşit o victorie superbă în faţa rusoaicei Maria Şarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA.

Iar Sorana Cîrstea s-a calificat marţi în turul 2 graţie victoriei în faţa grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3.

Singura româncă învinsă a fost Irina Begu, care a cedat în fața Samanthei Stosur, scor 4-6, 2-6, obținând un cec de 8.900 de dolari și un punct WTA.

Halep a trecut peste accidentare

Simona Halep nu a putut evolua în întâlnirea de Fed Cup cu Canada de la sfârşitul săptămânii trecute din cauza accidentării suferite în turneul de la Australian Open.

Jucătoarea română a confirmat că a semnat un contract cu un nou sponsor tehnic, precizând că este foarte mulţumită de condiţiile financiare. "Consider că este cea mai bună decizie şi sunt cele mai frumoase haine pe care aş putea să le port. Sunt foarte mulţumită financiar de contract", a precizat ea.

Simona Halep, care a evoluat fără sponsor de la începutul acestui an, a postat luni dimineaţă un mesaj pe contul personal de Twitter în care a scris în engleză "Just Do It - I Just Did It", aluzie la logo-ul firmei americane de echipament sportiv cu care a semnat. Conform site-ului american Tennis World USA, Halep va câştiga 2 milioane de dolari din contractul cu noul sponsor tehnic.