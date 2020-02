Jucătoarea de tenis din România a recunoscut că este epuizată fizic.

„Sunt niște emoții nebune! Trebuie să o felicit pe Elena, a jucat atât de bine astăzi! Uneori abia atingeam mingea pe serviciul ei. Nu am renunțat, am luptat din greu, pentru că îmi place să joc aici. Sincer, acum sunt aproape moartă din punct de vedere fizic. Am crezut că voi termina la 6-5, dar poate am fost prea încrezătoare. Trebuie să continui să lupți!”, a declarat Simona Halep la final.