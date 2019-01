Simona Halep, reacție după debutul cu victorie la Australian Open. "Fiecare meci e greu(...) Îmi place Australia, sunt pe jumătate australiancă

Foto: Agerpres

Simona Halep s-a impus greu în faţa sportivei Kaya Kanepi, 6-7 (2), 6-4, 6-2, iar la final a comentat meciul care i-a adus mai multe probleme decât se aştepta. De asemenea, românca i-a cucerit pe australieni, după ce a susţinut că e pe jumătate australiancă.



"Vă mulţumesc! Aţi fost fantastici, vă mulţumesc pentru ajutor. Mă bucur că am câştigat. Nu vreau să-mi amintesc acel meci (n.r. - înfrângerea cu Kaia Kanepi de la US Open 2018), ştiam ce trebuie să fac, ştiam că trebuie să fiu puternică, să am încredere. Sunt foarte fericită.

Acum merg cu mai multă încredere (n.r. - în turul secund la turneul australian), o să fie la fel de greu, voi avea mult mai mult de muncă".

Halep ştie cum să-şi apropie fanii, iar la final a dat o declaraţie care, mai mult ca sigur, i-a mişcat pe australieni: "Fiecare meci e greu. Oamenii de aici au fost foarte amabili cu mine. Îmi place Australia, sunt pe jumătate australiancă, pentru că am avut un antrenor australian. Multumesc, Darren, pentru toţi aceşti ani!", a declarat Halep după meci.

România duce trei sportivi în turul doi la Australian Open 2019: marţi, Simona Halep şi Marius Copil au confirmat aşteptările, s-au impus şi i s-au alăturat Irinei Begu în faza a doua de întreceri.