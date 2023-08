Simona Halep: "A fost brutală viaţa anul acesta, dar ce nu te doboară te face mai puternic"

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Eurosport, că a trăit un an brutal de la suspendarea provizorie din octombrie 2022.

Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Javier Rojas

”Mulţumesc familiei şi mai ales fanilor, care m-au copleşit cu bunătatea lor (...). Am oferit tenisului viaţa mea", a spus sporitva.

"Eu sunt liniştită, pentru că sunt nevinovată şi ştiu că nu am luat absolut nimic intenţionat. (...) Aşteptarea a fost un calvar", a mai spus Simona Halep, adăugând că au fost multe suişuri şi coborâşuri în cazul său.

"Imaginea mea în sufletul meu este curată. Spun cu încredere că nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă, de la tot ce ţine de el, a fost prioritatea vieţii mele, niciodată nu aş fi făcut ceva interzis".

"Prin februarie 2022 am crezut că nu mai am putere să continui, m-am gândit foarte serios să mă opresc, eram saturată de tot, dar ducându-mă la academie, am văzut acei copii şi parcă am simţit că vreau să joc din nou, că nu s-a terminat. Patrick (n.r - Mouratoglou) mi-a dat încredere în mine(...). Este un antrenor extraordinar", a declarat Simona Halep.

Simona Halep a mai spus că va reveni pe teren

"O să revin pe teren pentru că îmi place foarte mult să joc tenis în continuare şi am o motivaţie interioară. Acolo îmi e locul şi cred că trebuie să mă opresc atunci când eu vreau, nu în alte situaţii. Cred că o să fie un moment greu retragerea din tenis şi vreau să fie aşa cum simt eu".

"Privesc viaţa altfel, a fost brutală viaţa anul acesta, dar ceea ce nu te doboară te face mai puternic. Consider că sunt mai puternică emoţional, mult mai stăpână pe ceea ce ţine de tot ce e în jurul meu.

Mi-am dat seama ce fel sunt unii oameni, ce fel e lumea şi cred că mai am de învăţat din această experienţă neplăcută", a transmis Simona Halep.