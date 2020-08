Alternative sănătoase la sosurile din comerţ. Cum se prepară maioneza de avocado şi sosul de roşii

Oana Trifu Bulzan, expert în schimbarea stilului de viaţă vă arată o reţetă simplă şi sănătoasă, dar şi gustoasă. Este vorba despre maioneza de avocado.

Ingredietele necesare pentru maioneza de avocado: un avocado bine copt, două linguriţe de muştar, un gălbenuş de ou, zeama de la o lămâie, sare, piper, ulei de măsline..

''Primul sos pe care îl vom pregăti este sosul de avocado sau maioneza de avocado. Vom avea nevoie de un avocado bine copt, două linguriţe de muştar, zeama de la o lămâie după gust, sare şi piper şi, daca vreţi, nişte ulei de măsline, dacă nu, ne rezumăm la grăsimile bune pe care le avem în avocado. Este foarte, foarte simplu de preparat, aşa că haideţi să începem!

Maioneza de avocado este folosită de obicei în bucătăria vegană pentru a înlocui oul. Însă, eu folosesc avocado pentru a înlocui uleiul şi adaug totuşi oul, un gălbenuş doar, fiert. De ce spun asta? Pentru că pe mine mă interesează în primul şi primul rând să renunţ la varianta procesată de grăsimi.

Grăsimile din uleiul extravirgin de măsline sunt totuşi nişte grăsimi procesate. E adevărat, minim procesate, optăm întotdeauna pentru ulei presat la rece şi este, probabil, cea mai sănătoasă variantă de ulei. 04.02 Dar chiar mai sănătos decât uleiul este o grăsimea în matricea ei naturală, adică aşa cum o găsim în avocado.

Prin urmare, am adăugat aici un avocado, am adăugat un gălbenuş de ou, voi adăuga cele două linguriţe de muştar. Sare şi piper, aici am un amestec de sare cu condimente pe care îl iubesc, îmi place foarte mult şi zeama de la o lămâie sau de la jumătate de lămâie, după gust, cum vă place.

Întreg acest amestec se pasează cât mai bine, eu am să folosesc un blender.

Maioneza noastră de avocado este gata, e delicioasă, am gustat-o.

Este un sos extraordinar de gustos. Îl puteţi folosi în salate, în sandwich-uri sau cu chipsuri de legume. Practic, oriunde foloseaţi înainte maioneza puteti folosi acum acest preparat.

Ingredientele necesare pentru sosul de roşii: roşii coapte, ardei copt, melasă, ardei copt, oregano, busuioc, ghimbir, sare şi pipere.

Cel de-al doilea sos pe care vă invit să îl pregătim, este un sos de roşii pe care putem să îl folosim cu succes în locul ketchup-ului. Vom avea nevoie evident de roşii foarte bine coapte şi cât mai moi şi mai dulci, pentru că nu aş vrea să punem deloc zahăr în acest sos. Vom folosi în loc nişte melasă, care vă spuneam că este acea variantă sănătoasă alături de zahărul de curmale pe care de fapt îl puteţi folosi în acest sos şi să îl îndulciţi.

Vom adăuga ardei copt pentru aromă, ierburi, eu am aici un amestec de ierburi, de oregano şi de busoic, sunt ierburile mele preferate pe care le pun cam în tot, puţin ghimbir pentru acel gust deosebit şi evident sare şi piper.

Vă invit să trecem la treabă!

Primul pas este pregătirea roşiilor. Le tăiem bucăţi şi apoi le vom mărunţi. Am tăiat roşiile, vom adăuga ardeii copţi, practic am adăugat un ardei la o roşie şi aici am nişte ghimbir pentru aromă. Le adaug pe toate şi le mărunţesc cu blenderul. Aici e amestecul de roşii cu ardei şi cu ghimbir. O să îl strecurăm ca să scăpăm de seminţe şi eventuale coji care ne-au mai rămas şi apoi îl vom fierbe

. Roşii pasate sunt pregătite, o să pornesc focul, voi adăuga condimentele. Aici este mixul meu preferat de condimente, puţin turmeric pe care eu îl adaug în tot.Şi lăsăm amestecul să fiarbă până ce se înjumătăţeşte cantitatea.

Preparatul este aproape gata, îl vom gusta puţin pentru a îl potrivi de melasă, de dulce pe care o vom folosi în loc de zahăr şi de sare.

Aici adăugăm melasă, din fericire roşiile erau foarte, foarte dulci, prin urmare are nevoie doar de un pic de dulce. Sare cu condimente şi piper.

O mai lăsăm zece minuţele pe foc, apoi o punem într-o sticlă sau într-un borcan şi ketchup-ul nostru super sănătos este gata. Poftă bună!'', a spus Oana Trifu.