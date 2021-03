Concert extraordinar dirijat de Gabriel Bebeșelea pe 4 și 5 martie

Solist invitat în concertul din 4 și 5 martie este pianistul macedonean Simon Trpceski. Programul concertului este alcătuit din Uvertura operei La clemenza di Tito, KV621 de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul nr. 1, în do minor, pentru pian şi orchestră de coarde, op. 33 de Dmitri Şostakovici - solo trompetă: Gabriel Gyarmati, și din Simfonia nr. 100, în sol major, Militara de Joseph Haydn.

CONCERT CU PUBLIC

Joi și vineri 4 și 5 martie 2021, ora 19.00

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Dirijor

GABRIEL BEBEŞELEA

Solist

SIMON TRPCESKI

Program

Wolfgang Amadeus Mozart

Uvertura operei La clemenza di Tito, KV621

Dmitri Şostakovici

Concertul nr. 1, în do minor, pentru pian şi orchestră de coarde, op. 35

Solo trompetă: Gabriel Gyarmati

Joseph Haydn

Simfonia nr. 100, în sol major, Militara



Prețurile biletelor sunt:

Categoria I: 95 lei;

Categoria II: 105 lei



Dn cauza restricțiilor impuse de pandemia cu COVID-19, sunt puse în puse în vânzare, pentru fiecare concert, aproximativ câte 200 de bilete, Sala mare a Ateneului Român fiind ocupată în proporție de 30 la sută din capacitate.



Biletele se pot procura astfel:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român

Program: Marți - Vineri 12:00 - 19:00. Plata doar în numerar.

Telefon: 021.315.68.75

- Online, accesand site-ul www.fge.org.ro - sectiunea „Calendar“. Vă rugăm să luați în considerare că, odată început procesul de rezervare online, locurile vor fi blocate timp de 30 minute. Numarul maxim de bilete ce pot fi achiziționate într-o sesiune online este de șase bilete. Pentru a susține activitatea Filarmonicii "George Enescu", procesatorul de plăți nu percepe la acest concert comisionul de 5% din valoarea biletului.

- Biletele odată cumpărate nu sunt returnabile decât în condițiile prevăzute de lege.

Concertele programate în stagiunea 2020-2021 implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

Intrarea la concertele organizate în Sala mare a Ateneului Român este permisă până la ora 18.50 și publicul este rugat să respecte cu strictețe regulile impuse de protecție și distanțare.

Cine este Gabriel Bebeșelea



Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu" începând cu stagiunea 2020/21, precum și Director Muzical și Dirijor Principal al Orchestrei Filarmonicii Macedoniei. În afară de acestea, Bebeșelea își continuă activitatea ca Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat “Transilvania” Cluj-Napoca, titlu pe care îl deține din anul 2016.

Pe lângă aceste poziții, Gabriel Bebeșelea este invitat al unor orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, State Academic Symphony Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov", Orchestra Naţională Filarmonică Rusă.

Printre soliștii cu care Gabriel Bebeșelea colaborează se numără Sarah Chang, Ray Chan, Augustin Hadelich, Valentina Lisitsa, Leticia Moreno, Dimitri Ashkenazy, Alexandra Dariescu, Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu. Alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gabriel Bebeșelea a înregistrat în premieră mondială un CD cu “Pastorale -Fantaisie pour petite orchestre” și oratoriul "Strigoii" de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018.

Tot atunci, partiturile acestor lucrări au fost publicate la Editura Muzicală a Muzeului Național "George Enescu", Gabriel Bebeșelea având meritul transcrierii manuscrisului lucrării “Pastorale -Fantaisie pour petite orchestre”, dar și al editării și curatelei acestor opere enesciene.

În 2017, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata. În cadrul Premiilor Operelor Naţionale Române din 2014, lui Gabriel Bebeșelea i-a fost decernat premiul pentru “Cel mai bun dirijor”. Absolvent al studiilor de licenţă la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la clasa maestrului Petre Sbârcea şi al celor de masterat cu maestrul Horia Andreescu la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, în 2018 Gabriel Bebeșelea a obținut titlul de doctor în muzică "summa cum laude" la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, sub îndrumarea Prof.Univ.Dr.Dan Dediu.

Gabriel Bebeșelea este stabilit la Viena, unde a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului, la clasa Prof. Mark Stringer.

Cine este Simon Trpčeski

Născut în Macedonia, Simon Trpčeski a studiat cu profesorul Boris Romanov. A fost BBC New Generation Artist, fiind distins și cu Premiul Royal Philharmonic Society Young Artist. În 2010 și 2011, interpretarea integrală a concertelor de Rahmaninov a fost distinsă cu Gramophone „Editor’s Choice” și Diapason d’or. De asemenea, înregistrările concertelor pentru pian nr. 1 și 3 de Prokofiev, realizate la Onyx Classics, i-au adus din nou un Diapason d’or în septembrie 2017.

Simon Trpčeski a cântat alături de Concertgebouworkest, Russian National Orchestra, WDR Sinfonieorchester, Orchestre National de France, Filarmonica din New York, Filarmonica din China și Sydney Symphony Orchestras. A susținut recitaluri în New York, Paris, München, Praga, São Paulo, Sydney, Beijing, Tokyo și Londra, fiind numit de curând și Artist în rezidență la Wigmore Hall. A fost prezent în festivaluri de prestigiu, precum cele de la Verbier, Bergen, Marea Baltică și BBC Proms.

Cu sprijinul KulturOp - principala organizație culturală și artistică din Macedonia de Nord - Trpčeski promovează, în mod obișnuit, tineri muzicieni pentru a susține următoarea generație de artiști. Proiectul său popular „Makedonissimo”, conceput împreună cu compozitorul Pande Shahov, sărbătorește muzica și cultura din Macedonia sa natală.

