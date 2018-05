Fashion tips: alege-ti rochia de seara in functie de silueta

Tinutele de evenimente sunt intotdeauna dificil de conceput, intrucat trebuie sa respecte un anumit dress-code, sa se incadreze in regulile de eleganta si sa fie comode pentru o intreaga dupa-amiaza sau pentru seri solicitante. Indiferent de tipul evenimentului la care urmeaza sa participi – o receptie, o petrecere in familie ori nunta celor mai buni prieteni, este important sa stii ce si cum sa porti.

Fara indoiala, iti doresti sa atragi privirile, insa acest lucru nu inseamna sa iti aloci un buget impresionant sau sa cumperi in graba cea mai extravaganta tinuta. Din contra, poti atrage prin simplitatea si eleganta rochiilor de seara din magazinul de haine Lafemme.ro, dar si prin croiala deosebita, potrivita corpului tau. Doar in acest fel te poti asigura ca arati si te simti perfect, oriunde te-ai afla. Detaliile tinutelor tale sunt, in egala masura, esentiale pentru a-ti oferi starea de bine si increderea in fortele proprii atunci cand te afli la un eveniment special. Alege doar pantofi comozi, in care sa poti rezista pe tot parcursul petrecerii si bijuterii care sa iti scoata decolteul, coafura sau incheieturile subtiri ale mainilor in evidenta. Piesa de baza ramane, insa, rochia, pe care trebuie sa o alegi cu grija.

Iata tipurile de rochii de seara pe care sa le porti in functie de silueta:

Pentru norocoasele care au un corp in forma para, ale caror solduri sunt mai late decat umerii, avand si o talie bine definita, rochiile perfecte sunt cele in care mijlocul le este pus in evidenta. Poti alege, deci, rochii de seara lungi sau midi, cu partea de jos vaporoasa, dar cambrate in talie, astfel incat sa iti scoata atuurile in evidenta. Daca esti una dintre femeile cu sani mici, gasesti rochiile drapate in jumatatea superioara, ce confera volumul necesar. Modelele de rochii pentru siluetele de tip para sunt printre cele mai usor de gasit si purtat.

Esti una dintre femeile atragatoare cu silueta petite? Probabil te gandesti cat de greu este sa gasesti rochii de lungimea potrivita. Corpul tau va arata incredibil intr-o rochie scurta sau pana la jumatatea genunchiului, fie cu croiala stramta, fie cu fusta clos. Crepeul si decolteul in V sunt detaliile recomandate pentru rochiile de seara care ti se potrivesc.

Femeile cu forme se pot bucura de modele de rochii ce lasa la vedere bustul frumos si care imbraca deosebit corpul. Asadar, arata-ti umerii in rochii decoltate si fara bretele. Un detaliu esential este talia, pe care o poti incadra perfect cu aplicatii incantatoare. De asemenea, este bine sa evitii voalurile si straturile suprapuse, intrucat acestea nu fac decat sa iti supradimensioneze formele.

Femeile cu siluete atletice pot purta orice tip de rochii, indiferent de lungime sau de croiala. Alege sa iti pui in evidenta picioarele purtand rochii pe corp, in special daca vrei sa distragi atentia privitorilor de la bust. In functie de eveniment, ai grija la lungimea rochiei. Nu trebuie sa dai gres purtand o rochie lunga la o receptie programata dupa-amiaza si nici o rochie prea scurta la un eveniment elegant, precum nunta sau botezul. Bucura-te de avantajele unei siluete inalte si subtiri cu rochiile mulate pana deasupra genunchiului.

Silueta clepsidra este avantajata de majoritatea tipurilor de rochii, intrucat este proportionata si ofera optiuni diverse. Poti alege un decolteu in forma de inima, care este pe cat de decent si elegant, pe atat de revelator.

Esti pregatita sa stralucesti? Alege rochia de seara care ti se potriveste si descopera cat de minunat se simte increderea in propria frumusete, cu prima ocazie!