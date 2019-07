Cele mai vizionate filme ale momentului. Ce ar trebui să alegem să urmărim la cinematograf

foto- Facebook

Filmele cu cele mai mari încasări din această perioadă încă pot fi vizionate în cinematografele din țară. Vezi mai jos dacă ți-a scăpat vreunul.

Lion King. După celebra animație Disney, apare și filmul care spune povestea puiului de leu al cărui tată a fost ucis și care pleacă de unul singur pentru a învăța lecția curajului și a responsabilității.

Spider-Man: Far from Home. În urma evenimentelor ce au avut loc în „Avengers. Endgame”, Spider-Man trebuie să-și adune puterile pentru a face față unor noi amenințări într-o lume care s-a schimbat pentru totdeauna.

Toy Story 4. Povestea jucăriilor continuă. Când o nouă jucărie, pe nume Forky, se alătură lui Woody și echipei, începe o nouă aventură plină de peripeții care arată cât de mare și grea poate fi lumea pentru o jucărie.

Aladdin. Un film original Disney așteptat de foarte mulți prezintă povestea lui Aladdin, un orfan crescut de capul lui pe străzile din Agrabah, care pune mâna pe lampa fermecată și, cu ajutorul duhului ei, încearcă să o vrăjească pe prințesa Jasmine, de care e îndrăgostit până peste urechi. Pe parcurs apar tot felul de obstacole pe care trebuie să le depășească.

Yesterday. Un muzician realizează că este singura persoană de pe Pământ care își mai amintește de trupa Beatles, după ce s-a trezit într-o altă dimensiune în care membrii acestei trupe nu au existat niciodată.

Annabelle Comes Home. În timp ce are grijă de fetița unei familii, o adolescentă și prietena ei sunt martorele unor fenomene stranii generate de păpușa malefică. Annabelle își face prima dată apariția în cele două părți ale filmului „The Conjuring”, iar apoi are propriile filme.

Midsommar. Un cuplu călătorește spre Suedia pentru a lua parte la un festival de vară dintr-o zonă rurală. Vacanța lor de vis se transformă în scurt timp într-o competiție bizară și violentă a unui cult păgân.

The Secret Life of Pets 2. Animația continuă povestea lui Max și a prietenilor săi și arată cum se distrează animalele acasă atunci când stăpânii lor sunt plecați la muncă.