Filmul „Colectiv” a câştigat premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul Internaţional de la Zurich

Filmul 'Colectiv', al cineastului Alexander Nanau, a câştigat sâmbătă premiul Golden Eye pentru cel mai bun documentar la cea de-a 15-a ediţie a festivalului Internaţional de Film de la Zurich, transmite duminică The Hollywood Reporter.



În acest film despre drama incendiului de la clubul Colectiv şi despre problemele sistemului medical românesc apar, printre alţii, Narcis Hogea, tatăl lui Alex Hogea, una dintre victimele de la Colectiv, Cătălin Tolontan, dar şi medici de la spitalul de arşi.



Lungmetrajul de debut al cineastului Darius Marder, "Sound of Metal", a câştigat premiul Golden Eye pentru cel mai bun film. În acest film Riz Ahmed interpretează rolul unui baterist care se confruntă cu pierderea bruscă a auzului. Producţia a avut premiera la Festivalul de Film de la Toronto.



Juriul festivalului de la Zurich, condus de regizorul Oliver Stone, a anunţat sâmbătă laureaţii celei de-a 15-a ediţii.



Vedeta daneză Trine Dyrholm a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă cu rolul din filmul lui May el-Toukhy, "Queen of Hearts", în care interpretează o femeie de carieră care îşi seduce fiul vitreg.



Premiul pentru regie a fost câştigat de David Zonana cu filmul său de debut "Workforce", care urmăreşte povestea unui muncitor în construcţii din Ciudad de Mexico care lucrează pe şantierul unei vile de lux. "Workforce" a avut premiera tot la Toronto.



Premiul publicului a fost acordat peliculei "Volunteer" a regizorilor Anna Thommen şi Lorenz Nufer.AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu)

