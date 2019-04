GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Cei trei actori care nu au avut nevoie de casting

GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Pentru serialul "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor) s-au realizat casting-uri exhaustive de la care au fost excluşi doar trei dintre actori, relatează online ziarul spaniol El Pais.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Este începutul sfârşitului pentru popularul serial "Game of Thrones", care şi-a lansat cel de-al 8-lea şi ultim sezon la 14 aprilie, iar fanii sunt tot mai avizi privind detalii despre desfăşurarea povestirii şi mai ales despre actorii care întruchipează principalele personaje.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. O distribuţie de actori care a fost completată anevoios, astfel încât unii dintre cei care au participat la episodul pilot nu s-au mai întors în serial.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Filmările la primului episod s-au realizat între octombrie şi noiembrie 2009, însă când producătorii au arătat rezultatul prietenilor, rezultatul a fost negativ, motiv pentru care HBO a făcut schimbări în scenariu şi în prima distribuţie de actori.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. De exemplu, s-a decis schimbarea lui Tamzin Merchant, care o interpreta pe Daenerys, şi a lui Jennifer Ehle care o întruchipa pe Catelyn Stark.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. S-a realizat un nou casting pentru alegerea actorilor şi în timp ce toţi protagoniştii au fost nevoiţi să treacă printr-o selecţie foarte atentă, doar doi protagonişti au fost exceptaţi: Peter Dinklage (Tyrion) şi Sean Bean (Ned Stark), solicitaţi încă de la început de scenarişti.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. De asemenea, Peter Dinklage este cel care a recomandat-o pe Lena Headey pentru rolul lui Cersei Lannister, cu care mai lucrase înainte şi cu care rămăsese în relaţii de prietenie.



GAME OF THRONES SEZ 8 EP 2 ONLINE SUBTITRAT ROMÂNĂ. Filmările la noua variantă a serialului au început în 2010, iar primul sezon a ajuns pe micile ecrane în 2011. Restul îl cunoaştem cu toţii, încheie El Pais.