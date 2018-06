Mărturisirea șocantă a lui Ryan Reynolds despre Blake Lively: „M-a condus la spital în timp ce...” 

Promovând noul său film „Simplu Favor”, Lively a împărtășit o remarcă misterioasă pe Twitter, împreună cu o serie de emoji-uri. Dar soțul ei, Reynolds, nu mai poate duce acest mister și e pregătit pentru niște răspunsuri despre film. Așa că la postarea ei, actorul Deadpool a scris:



„Poți să-mi spui. Suntem căsătoriți. M-ai condus pană la spital în timp ce erai în travaliu... Deci ce s-a întâmplat cu Emily?”

You can tell me. We’re married. You once drove me to the hospital when you were giving birth. So... what the fuck happened to Emily? https://t.co/W5vWQI9TVr