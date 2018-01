Regizorul Woody Allen, acuzat de abuz sexual de fiica lui adoptivă

foto: captura Youtube

Fiica adoptivă a lui Woody Allen, Dylan Farrow, l-a acuzat pe celebrul regizor de abuz sexual. Aceasta a spus că a mai făcut această dezvăluire și în urmă cu câțiva ani, însă nu a fost crezută.

Tânăra de 32 de ani a spus că Woody a supus-o unor abuzuri sexuale atunci când avea doar șapte ani, dar regizorul a respins mereu aceste acuzații.

Despre Dylan Farrow s-a spus că ar fi profitat de campania #MeToo pentru a-i distruge reputația lui Woody Allen.

„De ce nu ar trebui să vreau să îl dobor? De ce nu ar trebui să fiu furioasă? De ce nu ar trebui să fiu rănită de ceea ce mi s-a întâmplat? De ce nu ar trebui să simt un fel de indignare după toţi aceşti ani în care am fost ignorată, în care nu am fost crezută şi în care am fost dată la o parte?”, a afirmat tânăra, conform BBC.

Se pare că regizorul a fost și cercetat în acest caz pe care l-a negat încă de la început, spunând că fosta lui parteneră a venit cu ideea. Acesta nu a fost condamnat.

Woody Allen, în vârstă de 82 de ani, este unul dintre cei mai îndrăgiți regizori, cunoscuți pentru numeroasele filme pe care le-a regizat și pentru a câștigat și Oscaruri, cum ar fi "Midnight in Paris" sau "Annie Hall". Acesta a luat și trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.