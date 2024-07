Robert Downey Jr. și-a anunţat revenirea în filmele Marvel cu supereroi. Noul său personaj va fi complet diferit de Iron Man

Robert Downey Jr. la Comic Con 2024 în California. Sursa foto: Getty Images/ Jesse Grant

Actorul Robert Downey Jr. şi-a anunţat sâmbătă, la Festivalul Internaţional de Film Independent Comic-Con 2024 din California, revenirea în universul cu supereroi al Marvel, spre bucuria fanilor săi, în cadrul unui eveniment mult aşteptat şi festiv, relatează duminică AFP, potrivit Agerpres.

Harrison Ford şi Pedro Pascal se vor alătura, de asemenea, Marvel, o subsidiară a Disney, care şi-a dezvăluit sâmbătă seara planurile de revigorare a francizei sale cu supereroi, în pofida veniturilor de 30 de miliarde la box-office.

Robert Downey Jr., actor emblematic al universului Marvel cunoscut pentru rolul Iron Man, îşi va face revenirea în pielea unui personaj diametral opus, Doctor Doom, un răufăcător din benzile desenate Marvel.

Oscarizat anul acesta pentru rolul din "Oppenheimer", regizat de Christopher Nolan, actorul şi-a făcut apariţia, sâmbătă seara, pe scena Comic-Con, înconjurat de un grup de eroi mascaţi, înainte de a se prezenta şi de a-şi anunţa, în faţa unei mulţimi de fani, revenirea în filmele Marvel.

"Mască nouă. Aceeaşi sarcină. Ce v-am spus? Îmi place să interpretez personaje complexe", a declarat actorul, care s-a retras din universul Marvel în 2019, după ce l-a jucat pe Iron Man în nouă filme.

Seara Marvel a început cu zeci de cântăreţi şi dansatori îmbrăcaţi în culorile roşu şi galben ale supereroilor din filmul "Deadpool 3 (Deadpool & Wolverine)" lansat în acest weekend, despre care se preconizează că va doborî un record la box-office.

Universul Marvel a dominat şi transformat în mare măsură Hollywood-ul în anii 2010. El a cunoscut apogeul în 2019 cu "Avengers: Endgame", care a devenit pentru scurt timp filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, cu venituri de peste 2,79 miliarde de dolari la nivel internaţional.

Comic-Con 2024 a început joi cu o proiecţie specială a filmului "Deadpool 3 (Deadpool & Wolverine)"

Însă, publicul larg pare să se fi săturat de această lume inspirată de benzi desenate, cu intrigile sale repetitive şi colecţia complexă de personaje - multe dintre cele mai recente filme Marvel au fost eşecuri comerciale.

Comic-Con a început joi cu o proiecţie specială a filmului "Deadpool 3 (Deadpool & Wolverine)", la care au participat actorii Ryan Reynolds şi Hugh Jackman, întâmpinaţi de aproximativ 6.000 de fani, mulţi purtând costume inspirate de aceşti supereroi, care şi-au câştigat la loterie şansa de a asista la seara inaugurală din San Diego, pentru care biletele de acces sunt la mare căutare.

Fraţii Joe şi Anthony Russo, care au regizat în special "Avengers: Endgame" (2019), îşi vor face, de asemenea, revenirea în universul Marvel. Ei vor regiza "Avengers: Doomsday", lansat în mai 2026, şi "Avengers: Secret Wars", programat pentru mai 2027.

Filmele cu supereroi care vor fi lansate în 2025

Anul viitor, trei filme vor vedea lumina zilei: "Captain America: Brave New World", cu Harrison Ford în rolul lui Thaddeus Ross, un preşedinte american care se transformă în Hulk roşu, în timp ce "Thunderbolts" şi "The Fantastic 4: First Steps" sunt programate pentru mai, respectiv iulie 2025.

"Am vrut să iau parte la acţiune", a declarat interpretul emblematicelor personaje Indiana Jones şi Han Solo în faţa publicului Comic-Con, explicând-şi intrarea în franciza Marvel.

Sâmbătă, Warner, studioul rival al Disney, cu filme cu supereroi ale DC Comics, a oferit o avanpremieră a serialului derivat din Batman "The Penguin", cu Colin Farrell în rol principal, care va fi difuzat pe HBO la 19 septembrie.