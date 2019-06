O întrebare simplă de matematică a încins internetul : Cât fac 7-5+2=?

Credeti ca matematica este ceva simplu?! Ei bine, treaba nu sta chiar asa pentru toata lumea! O intrebare simpla de matematica a incins internetul si i-a impartit pe „matematicieni” in doua tabere. Cat fac 7-5+2=?

Simpla problema de matematica a starnit o multime de reactii pe Facebook, acolo unde sute de oameni s-au intrecut in rezolvarea exercitiului, oferind, pe langa raspuns si o explicatie mai mult sau mai putin… logica.

Totusi, raspunsul la intrebarea: cat fac 7-5+2 este 4. Si asta pentru ca, in cazul exercitiilor in care apar operatii de acelasi ordin (numai adunari si/sau scaderi, sau numai inmultiri si/sau impartiri), le efectuam in ordinea in care sunt scrise, ca in exemplele urmatoare:

Exemplul: 7-5+2=2+2=4.

Am efectuat 7-5=2 apoi 2+2=4.