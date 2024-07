Copilul care a intrat pe teren în timpul meciului România - Olanda și-a explicat gestul: „Am vrut să dau mâna cu Niță”

Copilul care a intrat pe teren în timpul meciului România - Olanda de la EURO 2024. Sursa foto: Antena 3 CNN

Copilul cu steagul României pe piept, care a intrat pe teren la meciul cu Olanda, din optimile EURO 2024, a povestit, pentru Antena 3 CNN, de ce a fugit pe gazon.

A vrut „să dea mâna cu Niţă”. N-a reuşit, însă, să ajungă la portarul naţionalei pentru că a fost blocat de mai mulți stewarzi. Chiar şi aşa, fericit, puștiul nu a opus niciun fel de rezistență şi a părăsind terenul ținut de mână de forţele de ordine.

„Am vrut să dau mâna cu Niță și demult am vrut să-l văd și...să dau mâna cu el. N-am reușit la Ronaldo și am vrut să fac aici. Și am reușit.”, a povestit, bucuros, băiețelul.

România - Olanda s-a încheiat cu scorul de 3-0. Tricolorii au fost eliminați de la Euro 2024

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Echipa națională de fotbal a României a fost eliminată de la Euro 2024, după ce a pierdut meciul din optimile de finală cu Olanda, scor 3-0 (1-0).

La final de meci, din tribune, fanii scandau „România, România!”. „Generația de suflet” iese din competiție cu fruntea sus, după un joc curajos.

Echipa națională de fotbal a României a întâlnit marți, de la ora 19.00 reprezentativa Olandei, în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal din Germania. Meciul de la Munchen a început cu aproximativ 20.000 de suporteri români în tribune. Mogoș a fost titularizat în linia defensivă.

Imnul Țărilor de Jos, Wilhemus van Nassouwe, a fost intonat prima dată, după care cei 20.000 de suporteri din tribune au cântat alături de tricolori „Deșteaptă-te române!”

Iordănescu l-a titularizat în locul lui Bancu, suspendat pentru două cartonașe, pe Mogoș. La linia de mijloc, Hagi a fost din nou titular, cu toate că previziunile îl dădeau favorit pe Mihăilă. Drăguș a rămas opțiunea în atac.

România – Țările de Jos. Primul unsprezece al României:

România: 1. Niță – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 6. M. Marin, 10. Hagi, 15. Burcă, 18. R. Marin, 19. Drăguș, 20. Man, 21. Stanciu-cpt., 22. Mogoș. Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 4. Rus, 5. Nedelcearu, 7. Alibec, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 13. Mihăilă, 14. Olaru, 23. Sorescu, 24. Racovițan, 25. Bîrligea, 26. Șut

Arbitru: Felix Zwayer (GER). Asistenți: Stefan Lupp, Marco Achmuller (GER). Al patrulea oficial: Daniel Siebert (GER). Arbitru VAR: Bastian Dinkert (GER). Asistenți VAR: Christian Dingert (GER), Jerome Brisard (FRA).