Rezultate Loto 6/49 şi Joker din 17 iulie 2022. La tragerile loto de joi, Loteria Romana a acordat peste 13.200 de castiguri în valoare totală de peste 696.500 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 954.200 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,96 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,38 milioane de lei (aproximativ 888.000 de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 91.600 de lei (peste 18.500 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 32.700 de lei.

La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 121.000 de lei (peste 24.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 542.000 de lei (peste 109.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 56.000 de lei (peste 11.300 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 120.000 de lei (peste 24.200 de euro).

Rezultate Loto 6/49 şi Joker din 17 iulie 2022

Primele rezultate ale tragerilor Loto vor fi publicate pe antena3.ro începând cu ora 18.30.

Loto 6/49: 17 8 27 38 29 25

Loto 5/40: 19 30 10 3 4 34

Joker: 43 40 33 7 4 +16

Noroc: 2 7 9 8 1 5 5

Super noroc: 9 9 5 5 4 8

Noroc plus: 9 4 7 7 0 2

Rezultate Loto 6/49 şi Joker din 14 iulie 2022

Loto 6/49: 32 17 7 48 46 27

Loto 5/40: 8 28 16 6 38 2

Joker: 39 29 20 18 41 + 16

Noroc: 1 8 7 7 9 5 2

Super noroc: 0 7 0 4 9 0

Noroc plus: 7 0 0 1 0 6