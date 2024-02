Două tinere turiste din Grecia, impresionate de România: ”Cine ar avea bani să plătească toate utilitățile la o asemenea clădire-gigant?”

Maria și Olivia, două tinere din Grecia, au vizitat timp de câteva zile Bucureștiul și Brașovul și au mers în mai multe locuri speciale din țara noastră.

Sursa foto: Captură video Youtube/Maria & Olivia

Cele două turiste, originare din Atena, au realizat mai multe filmări legate de impresiile lor despre România pe care le-au postat pe canalul lor de YouTube și care au înregistrat zeci de mii de vizualizări și comentarii.

”Preparate culinare excelente”

”Grație excursiei pe care am făcut-o la București, am plonjat cumva în istoria României, această țară uimitoare și am gustat mai multe preparate culinare excelente. Ne-au plăcut mult clădirile din zona centrală a Bucureștiului, au un farmec inefabil”, povestește Maria, scrie adevărul.ro.

Maria și Olivia au poposit timp de mai bine de o oră la cunoscuta biserica Stravopoleos.

Pe partea culinară, cele două grecoaice au mâncat la o terasă din centrul Capitalei tocană de ciuperci cu mămăligă și sarmale.

”Mâncarea e excelentă și sățioasă, iar în ceea ce privește băuturile am încercat și țuică și afinată, însă ne-a plăcut mai mult afinata. Sinceră să fiu, mă așteptam să fie mai tare țuica”, spune Olivia.

”E pur și simplu uimitor”

Una dintre opririle preferate ale celor două turiste a fost la Palatul Parlamentului.

”E pur și simplu uimitor cât de mare poate fi această clădire. Am citit undeva că recent Palatul Parlamentului a fost evaluat la patru miliarde de dolari. E nebunesc prețul. Și cine ar avea bani să plătească toate utilitățile la o asemenea clădire-gigant, una dintre cele mai mari din lume?”, se întreabă Maria.

De la București, Maria și Olivia au mers cu trenul la Brașov, despre care spun că ”e un oraș absolut încântător. Brașovul e plin de istorie, frumusețe și mâncare delicioasă. În același timp, e un oraș cu o istorie complicată și deopotrivă foarte interesantă”. Iar la Brașov, locurile care le-au plăcut cel mai mult au fost Biserica Neagră și Piața Sfatului.

Iar impresiile Mariei și Oliviei le-au fost folositoare și altor turiști străini, unii dintre ei recunoscând că au ales să viziteze România după ce au văzut filmările.

”Am ajuns și eu la Brașov, iar filmările voastre m-au ajutat să mă organizez în ceea ce privește călătoria. Și ați avut perfectă dreptate. România e clar o țară ce merită vizitată timp de mai multe zile”, a comentat pe YouTube Stacy, o turistă din Statele Unite ale Americii.