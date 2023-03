Gratuități și facilități pentru turiști, într-un oraș mare din România. Ce primesc vizitatorii începând din 1 martie

Turiştii care vizitează acest oraș din România vor avea parte de o serie de gratuităţi şi facilităţi oferite de primărie, începând cu 1 martie.

Sursa foto: Facebook/ Primaria Oradea

Turiştii care vizitează anul acesta Oradea vor avea parte de o serie de gratuităţi şi facilităţi oferite de Primăria Oradea, a anunţat într-un comunicat Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (APTOR).

Potrivit sursei, campania „Oradea cu drag”, pentru al patrulea an consecutiv, se desfăşoară în perioada 1 martie – 31 decembrie 2023.

Prin intermediul acestei campanii, turiştii care vor fi cazaţi la una dintre unităţile de cazare partenere (17 până în prezent), pentru minimum două nopţi consecutive, vor avea acces gratuit la cele cinci obiective turistice, precum şi la cel cinci muzee din oraş, transport public gratuit pentru 24 de ore şi reduceri atractive la cafenelele şi restaurantele partenere din Oradea.

"Am demarat, în acest an, cât mai repede campania – în alţi ani am început-o în aprilie, în primul an chiar în vară – pentru a răspunde cererilor din partea hotelierilor. Este o campanie care a început dintr-o nevoie în perioada pandemiei în care am dorit să creştem atractivitatea destinaţiei Oradea prin cât mai multe beneficii oferite turiştilor.

Dacă în primul an am avut undeva la 900 de turişti înscrişi, la ediţia de anul trecut, a treia, am avut aproape 4.000. De asemenea, şi numărul de hoteluri şi cafenele partenere a crescut de la an la an şi mă bucur că tot mai multe unităţi de cazare au înţeles importanţa acestor beneficii şi le-au integrat în pachete proprii, astfel încât să fie cât mai atractive pentru turişti", a declarat, marţi, pentru Agerpres, directorul APTOR, Alexandru Chira.

Cu ocazia lansării campaniei, au fost invitaţi să se înscrie până la finalul anului, şi alte cafenelele, restaurantele şi unităţile de cazare din Oradea interesate să participe la această campanie.

Turiștii se înregistrează online și primesc coduri de gratuități

Înregistrarea turiştilor, generarea codurilor de gratuităţi şi comunicarea dintre partenerii campaniei se va realiza prin intermediul site-ului www.oradealifenouveau.ro, care asigură o comunicare transparentă între furnizorii de servicii şi oferă conectivitate directă între unităţile de cazare, muzee şi reţeaua de transport public (OTL). Aceasta aplicaţie nu este destinată utilizării turiştilor.

Odată ce turistul este înregistrat în sistem, acesta va primi un mesaj care conţine codul unic şi un cod QR. În baza acestui cod unic, turistul va avea acces la toate beneficiile campaniei.

Un cod poate fi folosit o singură dată şi nu poate fi transferat, acesta fiind nominal. Gratuitatea de 24 de ore pentru reţeaua de transport public din Oradea se va putea activa de către turişti prin trimiterea unui SMS la un număr special OTL. Controlorii OTL, în caz de verificare, vor avea posibilitatea să verifice valabilitatea codului unic prezentat de către turişti.

Campania „Oradea cu drag” este realizată de Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primăriei Oradea în parteneriat cu societatea comercială OTL S.A., Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor (Oradea Heritage), Muzeul Ţării Crişurilor Oradea – Complex Muzeal şi unităţile din industria ospitalităţii.