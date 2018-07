Vacanță în Maldive cu un buget mic

Anul trecut am găsit unele relativ zboruri ieftine către Maldive , nu cred că prea mult și a cumpărat biletele. Nu am verifica preturile pentru cazare înainte, dar m - am gândit, cum ar fi cat de scump poate fi? Sunt sigur că pot face Maldive pe un buget, scrie Daniela pe thelostromanian.com.

Modul ieftin

Am început să verifice niște prețuri hotel ... o cale de ieșire din bugetul meu. Primele opțiuni pe care le obține o simplă căutare sunt întotdeauna foarte scumpe statiuni. Acesta a fost momentul în care să intre în panică un pic, acest lucru nu a fost bun ... Ce fac? Așa că am început să citesc bloguri de călătorie și ce alte alternative sunt acolo. Am aflat mai târziu că în urmă cu câțiva ani, guvernul a permis mai multe tipuri de hoteluri / cazare pentru a fi deschis, nu numai stațiunile exclusiviste. Și acest lucru face Maldive la fel de scump ca orice vacanta din Europa, în timpul verii. Eu cred în anii următori va atrage mai multe tipuri de călători, care este mare.

Am ajuns în Hulhumale, în cazul în care aeroportul este, o insulă artificială foarte aproape de Male. Zborul a fost obositoare, asa ca am petrecut noaptea în Hulhumale. Există o mulțime de construcție se întâmplă, există câteva magazine, plaja nu este uimitor. Este mai mult de un loc pentru a opri înainte / după zbor. Este de asemenea și ca o extensie a Male, dar este bine pentru observarea vieții localnicilor.