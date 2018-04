O viață prea grea chiar și pentru un om mare

„Au fost zile în care răbdam noi, ca să aibă el ce mânca”, spune Ionela, mama lui Vlăduț, un băiețel de 2 ani diagnosticat cu diabet. Trebuie să facă cinci injecții pe zi și să urmeze un regim alimentar strict.

Vlăduț locuiește într-o singură cameră, cu părinții și sora lui de 1 an, o fetiță cât o păpușă. Au două paturi, o sobă care este și aragaz, un televizor și un dulap plin cu medicamente pentru băiețel. Nici nu a apucat să stea bine în picioare, când copilul a fost diagnosticat cu diabet. Așa că, de aproape 2 ani, trece printr-un regim de viață prea greu și pentru un om mare.

Înainte să îi facă injecțiile pentru diabet, Ionela le încălzește în palme: o dată dimineața la 7, încă o dată la prânz, apoi seara la 7 și în final noaptea la 10. Vlăduț a trecut prin multe crize de când s-a declanșat diabetul, cea mai gravă acum un an jumătate, când mama a crezut că îl pierde. „I-o scăzut glicemia și plângea prin somn. O paralizat de mână, i s-o făcut gri ochii lui în cap. M-am speriat toată. Când am încercat să-l îmbrac, i s-o încleștat mâinile”, își amintește, tulburată, Ionela.

De atunci, nu-l mai scapă din ochi și se chinuie să nu mai plângă, oricât de mult suferă. Ca să nu o vadă Vlăduț și să se întristeze. Îi place când îl vede cum se joacă, viteaz și vesel. E tare pofticios, dar nu poate să îi dea dulciuri sau orice tip de mâncare, doar multă iubire și grijă.

Ionela știe cum să aibă grijă de Vlăduț de la Mihaela, asistenta medicală comunitară. Timp de trei luni, Mihaela a vizitat familia în fiecare zi și a învățat-o pe mamă cum să aibă grijă de fiul cu diabet.

Mihaela a lucrat la un spital din județul Bacău, iar din 2015 face parte din echipa de lucrători comunitari din proiectul UNICEF „Servicii comunitare pentru copii”. Echipa, formată dintr-un asistent social, un asistent medical comunitar și un mediator sanitar, ajută copiii și familiile aflate în situații vulnerabile. Pe lângă cele trei luni petrecute zilnic cu Ionela, lucrătorii comunitari au ajutat-o pe mamă să primească indemnizația, pe care o pierduse pentru că era cu Vlăduț în spital și nu a putut să depună actele la timp. În continuare, echipa o susține pe Ionela, veghează la starea de sănătate a lui Vlăduț și ajută alte zeci de familii din cinci sate vecine să aibă acces la serviciile de care au nevoie.

Ajută-i și tu pe Vlăduț și alți copii ca el să fie susținuți de profesioniștii locali și să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Îți mulțumim!

