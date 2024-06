Vicepreşedinta unei secții de votare din Sectorul 1 dezvăluie coșmarul celor trei zile de după alegeri

Andreea Sanda Herea povesteşte umilinţele de la alegeri. Nu a dormit 42 de ore!

Sursa foto: Antena 3 CNN

Avem mărturia unuia dintre funcţionarii care au muncit în condiţii inumane la alegerile locale de la Sectorul 1. Oamenii au stat ore în şir fără apă, mâncare, haine de schimb, aer condiţionat. Într-un final nu au mai avut nici măcar hârtie igienică la toalete.

Andreea Sandra Herea, vicepreşedinte al Secţiei de vot 55 din Sectorul 1 Bucureşti, a povestit în direct la Sinteza Zilei despre umilinţa şi teroarea de care a avut parte în cursul procesului de finalizare a predării voturilor.

Organizarea a fost proastă şi nu s-a ţinut cont din start de oamenii chemaţi să ajute la procesul de votare.

"Din primul moment organizarea a fost extrem de proastă. (...) Noi am fost două secții de votare într-o sală de sport fără aer condiționat. De atunci mi s-a părut deja dubios. Ok, ne-am asumat, am dus procesul până la capăt. Nu am avut niciun fel de dificultăți pe parcursul zilei de duminică. Luni dimineață, la ora 7:00 eram cu totul gata, cutia făcută.. Deabia la ora 16:30 am terminat cu predarea oficială a sacilor și am fost într-adevăr una dintre puținele secții care nu am avut niciun fel de problemă cu cheia. Nu ne-au corectat absolut nimic.

"A fost groază, teroare, umilinţă"

De la ora 7:00, mașina care trebuia să ne ia cu jandarmi a venit abia la ora 15:00. Pe tot parcursul zilei de luni nu am fost întrebați dacă avem apă, dacă avem mâncare... Ce să vă zic? Se terminase hârtie igienică în grupurile sanitare. După o zi caniculară, cum a fost duminică, nu am fost lăsată nici măcar să ies până la mașină, să-mi iau ceva să mă schimb pentru că noi nu aveam voie să părăsim secția de votare. După nenumărate telefoane la BEJ a apărută mașina, am fost preluați și a început calvarul." - a povestit Andreea Sandra Herea.

Ea a mai precizat că a stat în faţa Biroului Electoral de sector de la ora 15 până la ora 23:00, în total adunându-se 42 de ore de nesomn, stres şi umilinţă.

Mai mult decât atât, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi-a declinat competenţa în a-i ajuta motivând că nu au contract de muncă pentru situaţia dată.