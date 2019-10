A mers cu mașina în service, iar mecanicul de acolo a descoperit un dispozitiv suspect ascuns în caroserie. Poliţia şi SRI au deschis o anchetă

Foto: Pixabay

Autorităţile din Vâlcea au fost alertate miercuri, prin sistemul 112, de un bărbat din Râmnic cum că sub maşina lui este montat un dispozitiv suspect, el depunând în cursul aceleaşi zile şi o petiţie prin care sesiza poliţia că o femeie i-ar fi adresat injurii şi expresii jignitoare, au informat joi, reprezentanţii IPJ Vâlcea.



Potrivit sursei citate, la faţa locului s-ar fi deplasat ofiţerii SRI care au constatat că este vorba de un aparat GPS de urmărire a locaţiei, care a fost observat de un mecanic auto de la un service din Râmnic la care bărbatul mersese să verifice autoturismul.



Poliţiştii vâlceni spun că nu ştiu cine ar fi putut monta dispozitivul, dar că au în cercetare un dosar penal deschis pe numele femeii reclamată de proprietarul maşinii pentru injurii, după ce luna trecută şi fiul acestuia ar fi făcut sesizare la poliţie că aceasta îl hărţuieşte.



"Proprietarul autoturismului sub care a fost găsit dispozitivul GPS este un bărbat de 71 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea. Autoturismul este folosit şi de fiul acestuia, un bărbat de 40 de ani, care, în cursul lunii septembrie a depus o plângere la Poliţia municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la comiterea infracţiunii de hărţuire de către o femeie de 38 de ani, din Râmnicu Vâlcea. De asemenea, în cursul zilei de 29 octombrie, înainte de apelul pe 112, proprietarul maşinii a depus o petiţie la Poliţie prin care sesiza că aceeaşi femeie i-a adresat injurii şi expresii jignitoare", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Gabriel Popescu.



Dispozitivul GPS a fost ridicat de către SRI, în acest caz poliţiştii făcând verificări să vadă dacă există vreo legătură între dispozitivul găsit sub maşină şi fapta de hărţuire sesizată de fiul proprietarului autoturismului.