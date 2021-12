Acuzaţii de tortură la un centru de îngrijire din Vâlcea. Prima reacţie a autorităţilor în cazul tinerei chinuite

Reprezentanţii Centrului pentru Resurse Juridice spun că pacienta avea şi malnutriţie severă.

Şi abia după ce au intervenit ei, ea a fost dusă la spital.

Un ONG anunţă că a sesizat Parchetul şi autorităţile statului.

ONG-ul acuză centrul respectiv de "relele tratamente şi tortură"

Emanuel-Gabriel Botnariu, preşedintele Consiliului de Monitorizare - instituţia din România care urmăreşte modul în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilităţi, a făcut precizări despre acest caz dramatic, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3.

"Vă daţi seama, că imediat ce am citit acest articol, ştiţi şi dumneavoastră că noi am susţinut foarte multe conferinţe de presă, nu neg că nu ar fi asemenea cazuri, nu neg, dar am luat legătura cu autorităţile de acolo de la Vâlcea, în speţă, cu directorii de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de acolo, şi cu toate acestea, mie mi s-a părut un pic suspect, că pe data de 25 noiembrie, cei de la centrul de resurse juridice au fost în acel centru. Tot timpul invocă faptul că intră în baza legii numărului 8.

Mi se pare puţin exagerat, pentru că prima instituţie care trebuia să fie semnalată, trebuia să fim noi, chiar imediat. Noi suntem autoritatea care putem să mergem şi avem autoritate deplină să putem să facem aceste vizite, nu numai inopinate, dar şi la sesizărea altor aurităţi, cât şi a ONG-urilor.

"Ultima dată, acolo au fost colegii mei, în anul 2020"

De atunci, nu a mai fost nimeni, pentru că avem doar 10 oameni. Avem un personal foarte redus şi vă daţi seama, că acţionăm doar dacă suntem sesizaţi şi de către alte autorităţi sau de către alte ONG-uri.

Mie mi s-a părut suspect, pentru că exact atunci trebuia să fim primii anunţaţi de către ONG-uri. Cu ei nu am stat de vorbă, în schimb, am stat de vorbă cu cei de acolo, cu cei care sunt responsabili. Vă anunţ că luni va fi o echipă de la consiliul de monitorizare acolo. Abia luni, pentru că sunt procedurile astea greoaie prin care constituim rapid, pentru că avem inspectori care sunt şi în alte zone.

Am luat legătura cu cei de la Vâlcea, inclusiv cu cei care sunt medici şi cei care sunt de la Spitalul Judeţean. Mi-au spus că în luna iulie, pacienta a fost suspectă de o fractură de femur. A fost dusă la spital, i-a fost aplicată o atelă gispată, după care a revenit în centru. În luna septembrie au mers cu ea la control şi medicul de acolo de la spitalul din Drăgăşani am înţeles că i-a scos acea atelă, pentru că fractura a evoluat foarte bine. Ea, bineînţeles, din cauza dizabilităţii severe pe care o are şi sindromului de malnutriţie este foarte slabă şi foarte uşor să facă aceste fracturi. Ulterior, în luna octombrie a fost dusă din nou pentru alte investigaţii suplimentare şi s-a constatat că nu este o urgenţă ortopedică, deoarece fractura evoluează mai lent, dar bine. Acum rămâne de văzut (...) Nu neg că faptul că trebuie investigată în continuare", a declarat Emanuel-Gabriel Botnariu, preşedintele Consiliului de Monitorizare.

Povestea dramatică a Georgianei

Potrivit adevarul.ro, povestea a început în data de 23 noiembrie, în urma unei sesizări telefonice. Aşa au aflat reprezentanţii CRJ despre tânăra cu dizabilităţi intelectuale şi nevăzătoare care suferea în urma unei fracturi de femur, în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Zătreni, pentru care nimeni nu luase măsuri pentru a-i atenua suferinţa. Scandalul s-a declanşat în data de 25 noiembrie, în urma unei vizite inopinate a reprezentanţilor CRJ la centrul din Zătreni - Vâlcea.

Cu această ocazie, au descoperit-o într-unul din dormitoare pe Georgiana, de 33 de ani, ţintuită la pat - o tânără cu malnutriţie gravă, nevăzătoare, gemând de durere, cu piciorul drept rupt din luna iulie.

„Georgiana este o tânără cu dizabilităţi intelectuale severe, imobilizată la pat, o mână de om, piele şi os, fără văz şi nonverbală care de luni de zile se află în dureri cumplite. Aşa am găsit-o la CIA Zătreni, gemând într-un pat.... Era într-o „stare vădită de degradare, piele şi os... Avea braţele şi picioarele imobilizate şi nu se poate exprima. Georgiana are un femur rupt (nu se ştie cum, de ce, nimeni nu a văzut, nimeni nu a investigat), şi de luni întregi rabdă dureri cumplite pentru că nu o vede niciun doctor specialist. Georgiana nu poate cere să fie dusă la medic şi nici să primească servicii sociale într-un mediu adecvat şi nu în centrul din Zătreni. Nu poate cere pastile de durere. Nu poate cere o mângâiere sau un cuvânt bun. Nu poate să ceară nimic. Poate doar să scâncească de durere”, au povestit reprezentanţii CRJ.

Cazul Georgianei adus la cunoştinţă preşedintelui României, Klaus Iohannis

De asemenea, Centrul de Resurse Juridice consideră că Georgiana este victima unui lung șir de rele tratamente, inumane și degradante, motiv pentru care cazul tinerei a fost adus la cunoştinţă preşedintelui României, Klaus Iohannis.

„Am depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti. Am depus şi sesizare către Ministrul Muncii, ANDPDCA, ANPIS şi DGASPC Vâlcea. Dar nu vrem să se lase tăcerea peste Georgiana”, au mai anunţat reprezentanţii Centrului de Resurse Juridice. Aceeaşi sursă a mai menţionat despre scrisoarea deschisă, o pledoarie pentru demnitate, adresată inclusiv preşedintelui şi premierului României, Klaus Iohannis, respectiv Nicolae Ciucă. „Cel mai probabil, nouă, la CRJ, ne va fi greu dacă nu imposibil să mai avem acces la ea… aşa că trebuie să ne asigurăm că situaţia ei nu e băgată sub preş. Am ieşit public şi am cerut preşedintelui Klaus Iohannis, premierului Nicolae Ionel Ciucă - Guvernul României, ministrului muncii Marius Constantin Budăi - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi preşedintei Autoritatea Naţională - Persoane cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii să monitorizeze starea Georgianei şi să ceară, din poziţiile pe care le ocupă, ca ea să primească ceea ce este legal şi uman necesar… ajutor medical şi îngrijirea adecvată. Ideal, într-un serviciu adecvat în comunitate şi nu închisă în Zătreni. Am cerut ca azi, să salveze un om. Măcar azi. Măcar un om cu dizabilităţi. Pe Georgiana”.





