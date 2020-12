Previziunea lui Adrian Năstase: "Negocierile pentru formarea noii coaliţii vor fi complicate!" În ce condiţii va propune UDMR un premier

"În negocierile pentru formarea noului guvern, PNL, USRPLUS şi UDMR nu se înţeleg asupra 'valorilor si principiilor'. Adică, nu sunt de acord ca 'valoarea' ministrului de la cultură să fie egală cu 'valoarea' ministrului de la dezvoltare sau a celui de la sport cu 'valoarea' ministrului de la justitie.

Mai există si o contraversă in legătură cu 'principiul' ca un partid din coaliţie să aibă şi premierul şi preşedintele Camerei.

Vor fi, deci, complicate negocierile in legatura cu 'valorile si principiile'", a estimat, pe blogul său, fostul premier.

Negocierile între PNL, USRPLUS şi UDMR s-au blocat, duminică, blocajul fiind recunoscut de participanţi.

Principala sursă de blocaj este insistanţa PNL de a numi şi premierul, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, în condiţiile în care USRPLUS doreşte, de asemenea, preşedinţia Camerei.

Efectul blocajului la negocieri este că preşedintelu Iohannis i-au fost înaintate, luni, propuneri de premier separate de către PNL şi USRPLUS: Florin Cîţu, respectiv Dacian Cioloş.

"Noi considerm că cel care a câștigat cele mai multe mandate trebuie să aibă un prim ministru. De aceea ar fi de dorit să ajungem la o înțelegere cât mai repede. Cele trei funcții trebuie împărțite la fiecare dintre cele trei partide. Nu avem o preferință. Acum există două propuneri de premier, PNL are o propunere, USR PLUS o propunere, era firesc să avem și noi o propunere. Am spus că avem 2-3 persoane, iar dacă nu se ajunge la o concluzie, la o a doua rundă de negocieri vom veni cu această propunere" a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor., după consultările de luni, de la Cotroceni.

UDMR nu a venit cu o propunere de prim-ministru la aceste consultări, spre deosebire de potenţialii parteneri de guvernare PNL şi USRPLUS.