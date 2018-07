Adrian Năstase, previziune pentru viitorul Laurei Codruța Kovesi. Ce se va întâmpla cu relația cu americanii

Fostul premier Adrian Năstase susține că odată plecată din funcția de procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi va afla, la fel ca și Traian Băsescu că americanii nu au ”foști prieteni”, au doar ”prieteni” în funcție de interes.

”Continuă dar mai incet. Conform doctrinei Trump, lucrurile sunt spuse acum mai direct. Spre exemplu, legea off shore din parlamentul României a devenit primordială, in baza politicii „America, first”.

Solutia adoptată de parlament („Romania, first”) probabil că a nemultumit si vom avea tot felul de comunicate in legatură cu „valorile si principiile…”, cu statul de drept si, bineinteles, cu democratia de la noi.

Este clar insă că românii s-au cam intoxicat cu gargara luptei contra corapșăn, folosită din exterior pentru interese mercantile. Fezandarea cu corapșăn nu prea mai tine, mai ales după ce s-au dezvăluit, in ultimile luni, abuzurile procurorilor, protocoalele secrete, activitatea serviciilor secrete,”culoarele” din justitie pentru condamnarea celor „condamnati” de sistemul mafiot al lui Băsescu.

Laura Codruta Kovesi a condus o structură cu obiective politice legate, in mare măsură, de interese manipulate din exterior. Rezultatele acestor ani ar trebui contabilizate nu in număr de condamnări sau sechestre pe sume ipotetice ci in distrugerea clasei conducătoare din România, in distrugerea capitalului românesc capabil de actiune regională, in anatemizarea României in numele luptei contra corapșăn in schimbul obtinerii unor medalii de tinichea oferite din afară. Acum ea, Kovesi, a devenit țap ispăsitor pentru toate nemultumirile publice si va afla, ca si Băsescu, că americanii nu au „foști prieteni”. Ei au doar „prieteni”, in functie de interesele momentului.

Indemnul de pe scări, adresat colaboratorilor apropiati (oare bravul politist judiciar Morari era printre ei?) aduce aminte de Pierre de Coubertin, care sfătuia si el , indiferent daca pierzi sau câstigi, să continui. Asa că, probabil, lupta cu corapșăn va continua, poate cu o anumită incetinire până o să apară o nouă temă de „off shore” care va necesita si ea o fezandare adecvată” scrie Adrian Năstase pe blog.