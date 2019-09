Captură Antena 3

Un pacient a intrat în această dimineaţă cu o armă pe secţia de Cardiologie a spitalului Judeţean Mavromati din Botoşani. În acest moment, pe secţie au ajuns echipaje de jandarmi, ambulanţa dar şi poliţiştii echipaţi cu veste antiglonţ, scrie Monitorul de Botoşani. Surse spun că bărbatul ar avea probleme psihice.

„Securitatea ar trebui să fie asigurată la intrarea în instituții medicale. Sunt curios cam ce fel de armă are asupra lui acest individ, dacă este o armă de foc este foarte periculos. Trebuie aflat cine este acest individ, ce l-a mânat și dacă are antecedente, dacă motivația lui are legătută cu vreun eșec medical care a avut loc în acea unitate. Ceva l-a făcut să intre în spital” a spus criminologul Dan Andronescu în direct la Antena 3.