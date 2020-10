Andi Manciu, reacţie după ce s-a aflat că nu are studiile universitare finalizate: ”E o bazaconie"

Contactat de jurnalişti, Andi Manciu, șeful Grupului de Comunicare Strategică, răspunde acuzaţiei aduse de Ioana Ene Dogioiu referitoare la studiile pe care le are.

”E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a spus Andi Manciu, șeful Grupului de Comunicare Strategică, pentru DC News.

