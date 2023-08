”Alhamdulillah!” Prima reacție a lui Andrew Tate după ce a scăpat de arestul la domiciliu

”După 10 luni. 3 la închisoare, 7 acasă.

După 15 milioane de euro, sechestru de bunuri.

După un proces bazat pe nimic.

Dosarul a fost transmis unui judecător care l-a considerat slab.

Am fost eliberat din arest la domiciliu, dar trebuie să rămân în România.

Acum.

La Moschee.

Alhamdulillah!”, a scris Andrew Tate pe Twitter, imediat ce a scăpat de arestul la domiciliu.

(Alhamdulillah este o expresie arabă care înseamnă „slavă lui Dumnezeu”, tradus uneori ca „mulțumesc lui Dumnezeu”, n.red.).

After 10 months. 3 in jail, 7 at home.

After 15million euro of asset seizures.

After an inditement based on nothing.



The file was passed to a Judge who has ruled it weak and circumstantial.



I have been released from house arrest but must remain within Romania.



Now.



To the…