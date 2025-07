Alertă MAE pentru românii care călătoresc în Franța, din cauza incendiului uriaș din Marsilia. Ce recomandă autoritățile

Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atenționare pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa, din cauza unui incendiu de vegetaţie uscată de proporții din Marsilia, care s-a extins pe o rază de 35 de hectare. Autoritățile recomandă limitarea deplasărilor, rămânerea în interior, închiderea geamurilor și pregătirea pentru evacuare. Totodată, atrag atenția că traficul aerian și rutier din zonă este afectat din cauza fumului dens și vântului puternic.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să limiteze la maximum deplasările, să rămână în interior, să închidă geamurile, să urmărească comunicările autorităţilor şi să fie pregătiţi pentru o eventuală evacuare.



Pasagerii sunt sfătuiţi să ia legătura cu companiile aeriene cu privire la eventuale întârzieri sau anulări ale zborurilor.

Massive fire at the gates of Marseille, France pic.twitter.com/JnRbAJPDox