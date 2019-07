Atractivele oferte de vacanță last minute de la ViotopTravel (P)

Surpriza destinației sau caracteristica principală a ofertelor last minute. Spiritul de aventură și pasiunea pentru călătorie se împletesc în destinații de vacanță exotice inedite. Fie că este vorba despre Grecia sau Turcia două locații ce au fost construite pe un fundament istoric bogat, totuși încântă turiștii în fiecare sezon estival, deoarece agențiile de turism oferă noi perspective ce provoacă imaginația.



Într-o perioadă în care stresul cotidian parcă a preluat controlul activităților, un concediu pare soluția de restart care mai adaugă un impuls rutinei. Planificarea vacanței de cele mai multe ori poate dura și zile în șir, în plus zilele de concediu pe an sunt numărate așa că este recomandată profitarea la maxim de aceste zile călduroase care invită la deconectare.



O rezervare pe ultima sută de metri ce nu implică organizare și timp pierdut este varianta prezentată de cei de la ViotopTravel. Mai mult decât atât, aceste oferte de vacanta last minute aduc un avantaj considerabil în ceea ce privește bugetul financiar dedicat concediului.



Excursiile exotice sunt de multe ori poate pentru majoritatea persoanelor cu un venit mediu și sub medie doar produsul unei imaginații bogate. În ultima perioadă, reducerile acordate pentru astfel de oferte de vacanta last minute se regăsesc de până la 50%. Hotelurile se întrec în oferte, iar Gracia și Turcia și-au creat de-a lungul anilor reputația de gazde ce atrag turiștii în fiecare sezon.



Turcia – oferte de vacanță last minute pe ViotopTravel.ro



Este recunoscut faptul că turcii excelează la capitolul servicii. Avantajele de cazare se întâlnesc și în pachetele turistice și includ standardele promise în descrieri. În Turcia sau patria sistemului all inclusive cum mai este recomandată, atrage gurmanzii din diferite colțuri ale lumii. Pe lângă delectarea papilelor gustative, relieful ce contrastează cu plajele și clima mediteraneană oferă o imagine desprinsă din picturi. Sporturile, activitățile de relaxare de care dispun majoritatea hotelurilor indiferent de numărul stelelor îndrumă turiștii la o ieșire din cotidian.



Marmaris – Turcia



Situată într-un golf ce intersectează Marea Egee și Marea Mediteraneană, această stațiune se bucură de o minunată plantație împădurită cu pini ce oferă liniște și stare de confort psihic. Energia naturii, plăcută și în același timp care oferă bucurie de viață se regăsește în acest colț scăldat de valurile azurii ale mărilor recunoscute pentru claritate și lipsa impurităților.



Atmosfera cosmopolitană al insulei face posibilă deplasarea în Rhodos, Pamukkale sau Efes. Numele stațiunii se regăsește în documentele istorice încă din vremea lui Suleiman Magnificul.



În catalogul ofertelor de vacanță last minute de la ViotopTravel, hotelul Amos de trei stele este o alegere ce nu poate fi refuzată cu ușurință datorită amplasării acestuia. Ce este urmărit frecvent de turiști este distanța față de plajă. Acest loc de cazare este situat în prima linie a hotelurilor din Marmaris, briza simțindu-se din cameră. Un astfel de pachet include asistență turistică pe toată perioada sejurului.



Pentru iubitorii domeniului urban, hotelul Balim prezintă o locație ce permite conectarea cu diferite baruri, restaurante și energie nocturnă. Este situat la 500 m față de centrul orașului vechi. Mai mult decât atât, imaginea inedită a portului se poate vizualiza, fiind în apropiere.



Grecia – țara soră a Turciei și destinațiile de pe Riviera Olimpului



Arta culinară ce îmbină cultura locală într-o singură farfurie este renumită mai ales pentru sosul specific, tzatziki. Ideea în sine nu constă în acest sos cunoscut, ci despre originalitatea gustului necontrafăcut.



Clădirile albe construite în piatră ce se împletesc cu aspecte moderne creează contrastul inedit ce provoacă turiștii din categorii sociale diverse.



Riviera Olimpului



Această destinație cumulează peisajul mirific al unui număr nu mai puțin de 16 plaje, întinse pe distanța de 70 km.



Amplasată în nordul Greciei, fiind și prima țară a grecilor, mai exact în legendara Macedonie. Țărmul scăldat de valurile Mării Egee fac din această locație o destinație de vacanță ideală pentru sezonul estival.



Gl Hotel, regăsit în portofoliul atractivelor oferte last minute de la ViotopTravel este construit în primul rând direct pe plajă. Este ideal pentru turiștii ce doresc să se bucure de cadrul natural, dar și de aspectele subtile ale luxului modern.



Bucuria simțurilor indusă de peisaje atent conturate de parcă sunt schițate face din această alegere un loc special ce rămâne în memorie.



Detalii despre alte stațiuni și locații exotice ce pot provoca imaginația și dorul de relaxare combinate în ofertele last minute se pot accesa pe pagina oficială de pe ViotopTravel.ro.