Avertismentul unui medic român, după relaxare: „Să nu vă plângeţi mai târziu, să nu ne înjuraţi”

„N-am scris de mai multe zile, am ales sa transmit un anumit mesaj cu ajutorul televiziunilor. M-am referit la necesitatea gandirii unei alte etape de pregatire a sistemului sanitar, care trebuie deschis pentru restul pacientilor, in conditiile "convietuirii" cu nenorocirea Covid.

Restul patologiilor care nu si-au luat vacanta pentru ca a venit virusul, a determinat o groaza de morti premature, asa numitele morti colaterale. Problema preocupa deja toata lumea medicala indiferent de tara, care cauta solutii de siguranta epidemiologica pentru a putea ajuta pe toata lumea. Observ ca o singura stire este sigura in toata aceasta nebunie, toti epidemiologii si infectionistii o sustin, anume faptul ca, cel mai greu de controlat este o epidemie aerogena.

Ieri am iesit din garda si rememoram ce am vazut la urgenta. Iar a inceput nebunia si presiunea pusa pe sistemul de primiri de urgenta, iar au inceput sa vina cazurile ca la consultul in policlinica, au reaparut accidentele de circulatie. Pe strada ieri era o nebunie, parca izvorau masinile, pe faleza superioara au aparut masinile aliniate la bordura. Spre seara am iesit sa duc un document si iar am trecut (evident cu masina) pe faleza superioara si partial pe Brailei. M-am uitat si intrebat, daca oamenii chiar au inteles ce inseamna pastrarea unei distante de siguranta epidemiologica. Gastile de tineri si de prea varstnici probabil nevorbiti, parca-si scuipau unul altuia pe amigdale.

Din cate intelesesem se daduse liber la miscare in aer liber, insa ce am vazut ieri, nu semana a miscare ci a socializare generalizata.

Acum imi dau seama ca toata preocuparea noastra de a deschide sistemul sanitar si pentru restul pacientilor, este total inutila. Cand acum cateva zile spuneam ca socializarea de Paste intr-o anumita etnie rebela va avea consecinte, probabil multi au zis ca dramatizez situatia. Acum in ATI se regasesc ceva varstnici de prin camine si "prietenii" petrecareti si independenti. Stiu ca perioada asta de izolare a fost greu de suportat si ca majoritatea se comporta ca un caine scapat din lant, dar chestia asta o sa ne coste scump.

Inconstienta inceputa de ieri care semana a scape cine poate, mesaj gen Catarama, va determina nedeschiderea sistemului pentru restul patologiilor si a cresterii mortalitatii colaterale.

N-am nici o speranta ca pe inconstientii de ieri i-ar durea inima de moartea altora, traim niste vremuri cumplit de mizerabile, pline de egoism si indiferenta. Judetul nostru inca nu-i pregatit de a receptiona un val de imbolnaviri in masa.

Acea mult laudara si asteptata dotare la capitolul de aparatura medicala si depistare si suport ATI, a ramas doar la capitolul de bune intentii sau mai corect de declaratii de campanie.

Am ramas tot cu aparatul ala de analize tip PCR de la Judetean, cu posibilitati limitate de analize. Cel promis sa completeze laboratorul probabil este adus cu roaba de prin strainatati. Cel de la Pediatrie se pare ca nu analizeaza acelasi lucru. Cel de la TBC este limitat si a dat rezultate fals negative iar cel de la infectioase a venit incomplet. Terapia intensiva de la spitalul de boli infectioase a devenit subiect de pasat motanul ca si responsabilitate intre autoritatile locale si cele centrale. Prin paturile de spital stau o groaza de pacienti Covid asimptomatici sau olligosimptomatici, blocand deja si restul paturilor ce ar trebui utilizate in alt sens.

Am vorbit destul de mult, totul trebuie sa se termine si cu niste concluzii:

- cand unul a spus ca valul 2 previzionat va fi mai rau, lumea l-a injurat, de parca ar fi avut un interes personal in treaba asta. Sa traim si sa vedem. Cand o sa vedem sa va aduceti aminte de imbecilii zilelor astea, de pseudomanifestantii pentru democratie.

-sistemul nu mai apuca sa fie deschis pentru restul patologiilor, asa ca, nu stiu cine va avea pe constiinta acele morti colaterale.

-vine vremea calda, personalul medical blocat in combinezoanele alea, cu sauna la purtator, va fi suprasolicitat termic si epuizat. Cand personalul medical este epuizat exista riscul scaderii calitatii actului medical, asa ca, nu va mirati.

-le sugerez autoritatilor sa ia in calcul, scoaterea din spitale a cazurilor asimptomatice si controlul lor in alte spatii, deoarece vor avea nevoie sigur de acele paturi de spital pentru cazurile medii si grave.

Sa nu va plangeti mai tarziu, sa nu ne injurati, cu toate ca deja am iesit din categoria de eroi si am intrat in arhicunoscuta categorie de "nenorociti" in care am fost mereu catalogati. Stiu ca mesajul va fi citit de mai putina lume, deoarece multi nu mai stau in fata calculatorului, dar l-am postat sa ramana, sa nu spuneti ca nu v-am avertizat.

Cand o sa se produca declicul epidemiologic sa nu indrazniti sa ne cereti socoteala, sa mergeti la cei ce v-au incurajat sa luati in deradere o epidemie aerogena”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.