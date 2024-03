Cele mai mari bănci din România au fost atacate de hackeri! Toate serviciile au fost suspendate vineri | Anunțul băncilor pentru toți clienții

Un atac ar hackerilor au vizat mai multe bănci din România. Este vorba de o grupare pro-rusă care a mai fost implicată într-o situație similară și în Ucraina

Sursa foto: Getty Images I boonchai wedmakawand

Clienții BCR, Banca Transilvania și Alpha Bank au întâmpinat dificultăți în accesarea site-urilor și în beneficierea serviciilor oferite de aceste companii, în urma unui atac cibernetic lansat de hackerii cunoscuți sub numele de NoName75, suspecți de a avea legături pro-ruse.

Acest atac de tip DDos a avut loc vineri, 15 martie, creând o situație similară cu cea întâlnită anterior în Ucraina.

Banca Transilvania a informat pe canalele de socializare că este conștientă de incidentul cibernetic, după ce numeroși clienți au semnalat probleme și au formulat reclamații.

Atât site-ul lor web, cât și aplicația BT 24 au fost afectate

Cu toate acestea, problema a fost remediată în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, reprezentanții Alpha Bank au comunicat că au întâmpinat dificultăți, însă acestea au fost ulterior soluționate de către echipa lor de specialiști IT.

"În acest moment, serviciul Alpha Online Banking este funcțional pe toate platformele de utilizare. În următoarea perioadă este posibil să mai apară intervale de indisponibilitate din cauza unor disfuncționalități tehnice temporare. (…)

În acest caz, până la restabilirea funcționării normale, toate serviciile disponibile în platforma de online banking, pot fi accesate în sucursalele și agențiile Alpha Bank”, au transmis reprezentanții băncii.

Soluția la care au apelat clienții a fost să folosească ATM-urile pentru a-și scoate banii și să plătească direct la terminalele cu POS.

Varianta salvatoare a fost aplicată pentru cei de la Alpha Bank, Banca Transilvania și BCR.

BCR, atacat de hackerii pro-ruși

După ce vreme de ore bune nu a funcționat nici aplicația, nici site-ul BCR, s-a găsit o soluție prin care atacul cibernetic să fie oprit.

În acest context, un reprezentant a precizat că a fost vorba despre gruparea NoName 75, pro-rusă, care a atentat la serviciile bancare ale românilor.

"Am detectat trafic malițios și am luat măsuri de restricționare a acestuia. Nu am avut impact negativ în siguranța conturilor, datelor, infrastructurii. Monitorizăm situația și suntem 100% funcționali.

A fost un atac DDoS care a țintit mai multe bănci mari. A venit din partea unei grupări pro-ruse care a mai fost implicată într-o situație similară și în Ucraina. Numele ei este NoName75”, au transmis reprezentanții BCR pentru Economedia.

Nu se știe, până la momentul redactării știrii, dacă românii care au fost victime ale atacului cibernetic și-au pierdut și bani din conturi.