Bogdan Socea, managerul Spitalului Sfântul Pantelimon: "Au fost decese care nu au putut fi evitate!"

Bogdan Socea, managerul Spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti, a anunţat, astăzi, într-o conferinţă de presă, că până în momentul de faţă, din analiza preliminară, nu s-au constatat date care să ateste o viciere a tratamentului în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă.

Mai mult, managerul a declarat că decesele de la secţia ATI din Spitalul Sfântul Pantelimon "nu au putut fi evitate".

"Conducerea Spitalului Sfântul Pantelimon colaborează cu comisiile de anchetă în această situaţie care s-a ivit. Colaborează cu partea penală, cu organele de cercetare penală, cu Corpul de Control al Ministerului, care este aici în spital şi elaboreză şi analizează documentele, cu Colegiul Medicilor, care are un reprezentant, şi cu comisia internă de analiză medicală a situaţiei.

Până în momentul de faţă, din analiza preliminară, nu s-au constatat date care să ateste o viciere a tratamentului în secţia de Terapie Intensivă. De asemenea, ceea ce vreau să se înţeleagă foarte clar este că nu au fost sesizări anterioare la niciunul dintre organismele menţionate şi nici la comisiile spitalului cu privire la posibile nereguli în secţia ATI. Suntem foarte preocupaţi de siguranţa pacientului şi pacienţii sunt trataţi la noi în siguranţă. Medicii ATI, ca şi toţi medicii spitalului, depun toate eforturile pentru a reuşi cu fiecare caz în parte. Tratăm fiecare pacient în parte. Nu este o statistică, dar sigur că interpretările şi cifrele ne ajută şi ele, dar fiecare deces e important şi ne pare rău pentru aceste decese, însă au fost decese care nu putea fi evitate, din analiza preliminară. Comisia internă s-a constituit şi analizează situaţia cu rapiditate, iar miercuri vom avea raportul final.

Preocuparea noastră acum este să analizăm situaţia ivită şi situaţia acestor decese reclamate ca posibil suspecte. Nu au fost reclamaţii, nu au fost sesizări. Cazurile respective au fost scutite de necropsie la cererea familiilor. Nu ştiu să vă spun acum dacă toate, dar cea mai mare parte a lor. Vreau să vă mai spun că mortalitatea în Terapie (n.r. Secţia ATI) reflectă mortalitatea întregului spital. Orice caz grav de pe orice secţie ajunge în Terapie şi decedează într-un interval de timp. Deci, raportarea aceasta cu 17 cazuri nu se face la 25 de paturi, ci la 525 de paturi cât are acest spital de urgenţă, unul dintre cele mai mari spitale de urgenţă din Bucureşti, care tratează cele mai grave cazuri.

Procurorii au cerut o listă documente, printre care sunt şi copii ale acestor foi de observaţii. Registrul de tratament este trecut şi în fişă, scriptic, dar este şi un registru electronic care se transmite către farmacie, în aplicaţia pentru pacienţi. Nu am găsit, până în momentul de faţă, niciun fel de nereguli. Nu vrem să ne antepronunţăm, dar comisia va elabora raportul final. Familiilor le transmitem condoleanţe, ne pare rău de aceste decese, ceea ce s-a delimitat până acum este că aceste decese nu puteau fi evitate", a declarat Bogdan Socea, managerul spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti.

Fiica unui pacient mort la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti a dezvăluit, astăzi, chiar în faţa spitalului, ce s-a întâmplat cu tatăl ei în perioada în care a fost internat pe Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI).

"Eu l-am adus bine, el până în ultimul moment, înainte cu două ore să moară a spus: luaţi-mă că mă omoară, ţipa luaţi-mă că mă omoară. Şi dânsele l-au legat de mâini şi de picioare. Am înţeles că l-au chinuit foarte mult, nu am avut cu cine să vobim de aici pentru că ne-au gonit, ne-au jignit.

El a venit tensiunea 24 cu 7 şi ne-au spus că nu îi scade şi ne-au spus că o să îl ajute la Terapie Intensivă. Merg oriunde, dar vreau adevărul pentru că eu sunt conştientă şi ştiu că tatăl meu a fost ucis. Nu am mers până acum pentru că nu eram sigură, pentru că pe noi nu ne bagă nimeni în seamă, noi suntem nişte oameni de rând. Eu am văzut la ştiri, pe internet, şi atunci am văzut că s-a vorbit de tatăl meu. N-am putut să rabd. Am venit pentru că vreau să iasă adevărul la iveală", a declarat Claudia Dinu.