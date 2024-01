Cătălin Predoiu, despre ce înseamnă intrarea etapizată în Schengen. Când ar putea intra România și cu frontierele terestre

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit despre ce înseamnă intrarea parțială a României în spațiul Schengen.

Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Becker & Bredel

Potrivit ministrului, România nu este prima țară care are o intrare etapizată în Schengen.

”Este o integrare etapizată. Nu e prima țară care exersează acest tip de integrare. Și întotdeauna primul pas a ajutat cel de al doilea pas, că m-am uitat la acest lucru”, spune ministrul.

În ceea ce privește intrarea terestră a României în Schengen, Cătălin Predoiu speră să fie cât mai curând.

”N-aș vrea să estimez o dată, cum n-am făcut-o nici prima dată, la prima etapă, dar ce pot să vă spun e că voi relua destul de rapid aceste discuții pe care le am cu un ministrul de interne Karner, ministrul cu care am avut un foarte bun dialog, cu care am construit o bază de încredere deja. Ne cunoaștem bine și discutăm foarte aplicat pe ideea de a construi soluții, așa cum am făcut și din vară până în decembrie.

Există o obligație stipulată în decizia Consiliului Uniunii Europene în urma acordului politic, ca acest lucru să se discute și să realizeze într-un termen rezonabil. Fără îndoială, că vom relua în prima parte a acestui an aceste discuții, vom vedea unde vor conduce. Ele trebuie consolidate prin acțiuni ferme în teren, de întărire a protecției frontierelor, de întărirea cooperării polițienești între state, între state și Frontex, pentru a combate migrația ilegală, pentru a combate traficul de persoane, pentru a îmbunătăți parametrii numerici cu privire la aceste acțiuni, adică pentru a reduce orice cifră care reflectă migrația ilegală, trafic de persoane și așa mai departe, criminalitate transfrontaliera la modul cel mai general.

Deci, aceste soluții se construiesc pe bază de încredere și încrederea, la rândul ei se fundamentează pe o realitate din teren. Deci, de aceea trebuie să progresăm și pe zona de acțiune concretă în teren, nu numai pe calea discuțiilor între ministere, discuții între miniștrii și așa mai departe”, a mai spus Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului, toate aceste măsuri adiacente se referă la întărirea controlului la frontierele statelor non Schengen.

”Între România și statele non Schengen. În același timp, întărirea controalelor la frontierele aeriene, echiparea acestor puncte de trecere a frontierei cu specialiști în depistarea actelor de identitate, pașapoarte, cărți de identitate falsificate. Suplimentarea numărului de ofițeri FRONTEX, care să sprijine polițiștii de frontieră români și polițiștii de frontieră bulgari. Cooperarea polițienească întărită între România, Austria, Bulgaria și alte state membre.

Investiții suplimentare în dotarea Poliției de Frontieră din România și Bulgaria, care să fie făcute prin fonduri europene, obligație asumată de Comisia Europeană. Deci sunt o serie de măsuri care, în niciun caz nu e vorba de condiții, ci sunt măsuri concrete care contribuie la întărirea protecției frontierelor, lucru care este în interesul, în primul rând, al cetățenilor români, e normal să ne protejăm frontiera. Apoi, există o serie de măsuri adiacente cu privire la aplicarea întocmai a Regulamentului Dublin.

Ce este acest Regulament Dublin? Un document comunitar, deci semnat de toate statele membre Schengen, care stabilește procedurile în cazul admisiei-readmisiei, retrimiterii migrației secundare și așa mai departe. Deci cazuri de cetățeni din țări terțe, care accesează un stat Schengen, să zicem în mod legal, dar care ulterior depășesc termenii de ședere, migrează ilegal într-un alt stat Schengen și așa mai departe și acolo intervin o serie de reguli specifice, care înseamnă inclusiv retrimiterea în statul de origine al primei intrări în spațiul Schengen, astfel încât să fie procesați conform legilor în vigoare”, a concluzionat ministrul, potrivit mai.gov.ro.