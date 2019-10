CCR: Legea pentru alegerea preşedintelui are imperfecţiuni. BEC nu poate realiza un control real

Curtea Constituţională susţine că Legea nr. 370/2004 pentru alegerea preşedintelui are o serie de imperfecţiuni, cu precădere în ceea ce priveşte modul de reglementare a cerinţelor pentru depunerea candidaturilor şi verificările ce trebuie realizate, iar Biroul Electoral Central nu poate face un control real al listelor cu susţinători din cauza termenelor foarte scurte.



CCR a dat publicităţii miercuri motivarea deciziei prin care a admis contestaţiile depuse de mai mulţi candidaţi la alegerile prezidenţiale, printre care şi Viorel Cataramă.



"Curtea Constituţională a constatat cu acest prilej şi o serie de imperfecţiuni ale legislaţiei în domeniu, cu precădere în ceea ce priveşte modul de reglementare a cerinţelor pentru depunerea candidaturilor şi verificărilor ce trebuie realizate de Biroul Electoral Central, în corelaţie cu termenele foarte scurte prevăzute de legislaţia electorală pentru realizarea acestor verificări, precum şi pentru soluţionarea contestaţiilor de către Curtea Constituţională", se arată într-un comunicat al CCR.



Curtea a constatat, cu privire la listele de susţinători, că "procedura de verificare, sub aspectul termenelor în care se desfăşoară, nu numai că este improprie, dar transformă actul de verificare într-o formalitate care anulează scopul reglementării. Astfel, toate aspectele privite coroborat: (i) numărul nedeterminat de candidaţi care pot formula propunerile de candidatură în intervalul relativ scurt prevăzut de calendarul alegerilor, (ii) numărul nedeterminat de persoane care pot formula contestaţii, (iii) numărul minim de 200.000 de alegători care trebuie să se regăsească pe lista de susţinători a fiecărui candidat, (iv) datele cu caracter personal care trebuie supuse verificării, sub sancţiunea răspunderii penale a falsului în declaraţii, nu fac altceva decât să demonstreze că autorităţile publice implicate în procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă - Biroul Electoral Central şi Curtea Constituţională - îndeplinesc un rol formal, nefiind în măsură ca, în termenele fixate de lege, să realizeze un control efectiv şi real cu privire la toate aspectele supuse verificării".



Pentru aceste motive, CCR a apreciat că "legiuitorul trebuie să reconsidere soluţiile legislative cuprinse în Legea nr. 370/2004, astfel încât să asigure autorităţilor publice implicate în procedura înregistrării candidaturilor la alegerea preşedintelui României termenele şi instrumentele proprii unui control efectiv, de natură să satisfacă scopul şi exigenţele impuse de lege".