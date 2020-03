Ce ar trebui să facă românii pe timpul stării de urgență

"Vă rog să evitați deplasările care nu sunt absolut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă doar din surse oficiale, nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică, susțineți eforturile autorităților. Cu toții acționăm pentru limitarea infecției cu noul virus", a spus Vela.

Marcel Vela a afirmat că au fost luat toate măsurile care s-au impus la nivel național și că în momentul de față situația este sub control.

"Situația e sub control tocmai pentru că am luat măsuri din timp, am suspendat transporturile din Italia, am închis școlile, am limitat întâlnirile publice", a mai precizat ministrul.

De asemenea, ministrul a mai anunțat și măsurile ce vor fi luate în cazul persoanelor care ajung în România din țările afectate de coronavirus.

Astfel, persoanele care ajung în România din orice țară în care au fost confirmate cel puțin 500 de cazuri de coronavirus vor fi izolate la domiciliu. Măsura intră în vigoare din această seara, de la ora 21, ora României.