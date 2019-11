Clipe de groază în Pitești! Un bărbat a fost atacat de vulpe după ce acesta a încercat să își scoată pisica din colții animalului

Clipe de groază sâmbătă în Pitești într-un cartier din Pitești! Un bărbat a fost atacat de o vulpe după ce a încercat să își salveze pisica din colții fiarei sălbatice.

Din fericire, individul, dar și felina lui au scăpat fără să fie mușcați, însă, a mărturisit acesta, în zonă au fost ucise câteva pisici și crede că de vină este vulpea cu care a dat nas în nas în această dimineață, scrie cancan.ro.

El a tras un semnal de alarmă și i-a avertizat pe părinți să nu își lase nici copiii singuri când ies din casă.

“Salutare tuturor! ATENTIE!!!

ANUNT ca in Trivale, in imediata apropiere a bazinului, se tot plimba o vulpe sireata de ceva vreme In caz ca o vedeti, nu va apropiati prea mult pentru ca ‘pare blanda, dar nu este si nici sa nu va lasati copii sa se apropie!

Experienta mea: S-a apropiat de mine initial nu mi-am dat seama ce este… eu: «pis, pis, pis» la vulpe (am crezut ca e pisica), avand un motan mascul in spatele meu (care este al meu si se lua la pas dupa mine), vulpea sireata a sarit sa imi inhaţe motanu’ ceea ce nu a reusit, fiindca am intervenit imediat (am prins-o de ceafa, a incercat sa ma muste intr-o fractiune de secunda, dar nu a reusit si am aruncat-o 3 – 4 m fara sa o atac, ea tot vroia sa se intoarca! Hoaţă! Dar si ca motanu meu este cam cat 75-80% din aceea vulpe si i-a cam tinut piept.

Toti cei care aveti motani, pisici in zona bazinului si va vin batuti-loviti acasa sa stiti din ce cauza este , au luat cainii dar au lasat vulpile sa tina locul cainilor , pana se ocupa cei de la adp cu prinderea vulpei eu zic sa va tineti motanii/pisicile/pisoii doar in casa fiindca este foarte flamanda, probabil de aceea si vine in cartier sa caute in pubele ceva de mancare! Filmarea este pornita dupa ce am aruncat-o .

Si apropo’: mi-a spus un vecin care are crescatorie de pisici la scara ca el a gasit doua moarte intr-o luna din cauza acestei vulpi ca altfel nu isi inchipuie cum au murit si a zis ca erau «mancate,sfasiate»”, a povestit bărbatul într-un mesaj scris la scurt timp după incident.