Cod galben de ninsori și ploi. E zăpadă la Predeal și Poiana Brașov. Se circulă greu pe drumuri din șase județe din cauza ceții

Cod galben de ninsori și ploi. E zăpadă la Predeal și Poiana Brașov. FOTO:Agerpres

Valul de aer polar care a lovit România a adus prima avertizare de ninsoare şi viscol din acest sezon. În Poiana Braşov şi la Predeal s-a depus deja strat de zăpadă, iar pe Transalpina, de astăzi, se închide circulaţia rutieră. Acolo unde nu a nins, temperaturile scăzute, dar şi vantul puternic au făcut probleme. La această oră, mai multe judeţe din sudul Moldovei, Estul Munteniei, Dobrogea şi zona Carpatilor Meridionali sunt sub cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic. Totodată, vizibilitatea în trafic este redusă luni dimineaţă sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Suceava şi Timiş, din cauza ceţii.

În Constanţa, meteorologii au emis cod galben din cauza ploilor torenţiale şi a vântului puternic. În Agigea şi Techirghiol a fost trimis mesaj Ro-Alert, iar locuitorii au fost avertizaţi să evite deplasările şi să se adăpostească.

Tot la malul mării, porturile au fost închise, iar manevrele navelor pentru transportul maritim si fluvial au fost suspendate din cauza vântului puternic.

Prima ninsoare din acest an a mobilizat drumarii din ţară. În Braşov, au fost scoase peste 30 de utilaje care au împrăștiat zeci de tone de material antiderapant.

Circulaţia rutieră se închide începând de astăzi pe Transalpina.

Cristi Tudor, reprezentant al Direcției de Drumuri și Poduri Craiova: "Decizia este luată pentru aceste zile, câteva zile de cât avem prognoza aceasta de precipitații și temperaturi foarte scăzute, ceea ce înseamnă clar lapoviță și ninsoare în zonele montane. Dacă va mai permite vremea, se va mai redeschide traficul. Dacă nu, circulația va rămâne închisă până anul viitor, când condițiile vor permite intervențiile de îndepărtare a zăpezii și de reluarea circulației în condiții de circulație bună, de siguranță".

Valul de aer foarte rece a provocat o scădere considerabilă a temperaturilor în toate zonele ţării.

Infotrafic: Vizibilitate redusă în trafic pe mai multe drumuri din ţară din cauza ceţii

Vizibilitatea în trafic este redusă luni dimineaţă sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Suceava şi Timiş, din cauza ceţii.

În Capitală şi în mai multe judeţe din zona de sud şi de sud-est a ţării, traficul rutier se desfăşoară în general pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ploaie uşoară.

Pe arterele rutiere principale, şi anume autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu-Vâlcea, Autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Braşov, DN 1 Ploieşti - Braşov, se circulă pe un carosabil parţial umed, în condiţii de vizibilitate bună şi valori de trafic normale, cu excepţia autostrăzii A1, sensul către Bucureşti, unde este semnalată aglomeraţie şi este formată coloană de autovehicule, începând de la kilometrul 14, din zona localităţii Ciorogârla, judeţul Ilfov.

Şoferii sunt sfătuiţi să se informeze înainte de a pleca la drum despre condiţiile meteo-rutiere din zonele în care urmează să se deplaseze şi să-şi echipeze autovehiculele cu anvelopele de iarnă, având în vedere că luni este în vigoare o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ninsori însemnate cantitativ şi viscolite pentru zona de munte a judeţelor Argeş, Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Prahova, Vâlcea şi Vrancea.

De asemenea, pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, în condiţii meteorologice nefavorabile (carosabil umed, rafale de vânt, precipitaţii sub formă de ploaie sau de ninsoare) şi în condiţii de aglomeraţie, conducătorii auto trebuie să reducă viteza, adaptând-o constant la condiţiile de drum. ''Nu bruscaţi comenzile autovehiculelor, folosiţi sistemele de iluminare-dezaburire, evitaţi manevrele riscante şi asiguraţi-vă foarte bine înainte de schimbarea benzii sau a direcţiei de deplasare şi întotdeauna semnalizaţi această intenţie!'', este sfatul poliţiştilor rutieri.