Donald Trump susține că guvernul Chinei vrea sa negocieze cu el scăderea tarifelor. "Sunt oameni mândri, nu prea știu cum să procedeze"

Președintele SUA, Donald Trump, susține că guvernul din China vrea să negocieze cu administrația sa. Foto: Getty Images

China vrea să încheie o înțelegere cu Washingtonul după ultima escaladare a tarifelor reciproce și după ce Administrația Trump a suspendat pentru 90 de zile taxele comerciale anunțate săptămâna trecută în cazul a numeroase țări și intrate în vigoare la miezul nopții de marți spre miercuri, transmite CNN, care-l citează chiar pe președintele american.

Potrivit lui Trump, SUA "constată o mare însuflețire din partea altor țări, inclusiv China", deși în cazul acestei țări rămâne în vigoare momentan un tarif la importuri de 125%.

"China vrea să facă o înțelegere. Doar că ei nu știu cum să procedeze. Știți, este unul dintre acele lucruri pe care nu le cunosc foarte bine. (Chinezii) sunt oameni mândri. Și președintele Xi este un om mândru. Îl cunosc foarte bine, iar ei nu prea știu cum să procedeze. Dar își vor da seama. Sunt în plin proces de înțelegere, dar vor să încheie un acord", le-a spus Trump reporterilor în timpul unui eveniment la Casa Albă.

Tarifele comerciale la importurile din SUA au intrat în vigoare la miezul nopții, însă Trump a anunțat după câteva ore "pauza" de trei luni.

Este o răsturnare de situație din partea unui președinte care a insistat că noile taxe-record au fost adoptate pentru a rămâne în vigoare.

În ceea ce privește China, tarifele se situau la 104% după ultimele măsuri de retorsiune luate de Beijing, dar au fost crescute, miercuri, la 125%.

Trump spune că a suspendat tarifele pentru că oamenii "începuseră să se agite"

Președintele Donald Trump i-a declarat jurnalistului Jeff Zeleny de la CNN că a decis să instituie o pauză de 90 de zile pentru noi tarife reciproce deoarece a constatat că "oamenii începuseră să se agite", după anunțul de săptămâna trecută tarifele.

"Ceea ce ni se întâmpla în materie de comerț, nu numai cu China - iar China a fost, de departe, cel mai mare abuzator din istorie - ci și cu alții arată că cineva trebuia să o facă. Lucrurile trebuiau stopate, pentru că nu mai era sustenabil", a precizat Trump.

El a lăudat deschiderea din partea altor țări afectate de tarife.

"Toți vor să ajungă la o înțelegere. Cineva trebuia să facă ceea ce am făcut noi, iar eu am făcut o pauză de 90 de zile pentru cei care nu au ripostat, pentru că le-au spus: 'Dacă ripostați, vă dublăm' (taxele). Și asta este ceea ce am făcut cu China, pentru că ei au luat măsuri de retorsiune, așa că vom vedea cum se rezolvă totul. Cred că va funcționa uimitor", a continuat președintele”

Presat cu privire decizia de suspendare pe trei luni a tarifelor, Trump a răspuns că "trebuie să dai dovadă de flexibilitate" și a admis că echipa sa a monitorizat reacția piețelor.

Trump i-a sfătuit pe investitori să cumpere acțiuni pe bursă cu câteva ore înainte de suspendarea tarifelor. "DJT", a indicat el

Cu câteva ore înainte de uluitoarea sa revenire asupra tarifelor reciproce, președintele Donald Trump i-a îndemnat pe investitori să cumpere.

"Acesta este un moment grozav pentru a cumpăra!!!", a postat Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

El și-a încheiat postarea cu inițiale "DJT".

Deși mulți s-au gândit că e vorba de inițialele președintelui (Donald J. Trump), alții au interpretat mesajul drept o aluzie la compania Trump Media & Technology Group Corp, care se tranzacționează la bursă sub simbolul "DJT".

DJT este societatea-mamă a rețelei Truth Social. Titlurile sale s-au devalorizat cu circa 13% în această lună, dar după anunțul președintelui privind suspendarea taxelor, ele au câștigat 20%, miercuri.

Deși entuziasmul provocat de suspendarea tarifelor s-a reflectat pe burse, CNN notează că piețele americane rămân cu mult sub nivelul de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Din 17 ianuarie, ultima zi de tranzacționare înainte de inaugurarea sa, acțiunile americane au pierdut 10,6 trilioane (10,6 mii de miliarde, n.r.) de dolari din valoarea lor cumulată, potrivit datelor S&P Global.

Aproximativ 6 trilioane de dolari din această pierdere s-a înregistrat doar în ultima săptămână, investitorii dorind să scape de acțiuni, ca răspuns la planul tarifar al lui Trump.