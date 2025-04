Soacra lui Nicușor Dan își dorește ca acesta să o ia pe fiica ei de nevastă cu acte: „Eu cred că se va întâmpla”

Mama partenerei de viață lui Nicușor Dan a recunoscut că nu a renunța la visul de a-și vedea fiica mireasă. Foto: captură Antena 3 CNN

Soacra lui Nicușor Dan a intrat în direct, de la Vaslui, miercuri seara pentru a-și susține ginerele. Totuși, soacra candidatului are o supărare: Nicușor Dan și fiica ei, Mirabela, care sunt împreună de 20 de ani și au doi copii, nu sunt căsătoriți. Doamna Liliana i-a mărturisit lui Mihai Gâdea la emisiunea „Un președinte în fața națiunii” că nu și-a pierdut speranța că cei doi se vor căsători totuși, că este un vis al ei. Realizatorul Antena 3 CNN Mihai Gâdea a glumit că o variantă ar fi o nuntă la Cotroceni, prilej cu care soacra lui Nicușor Dan a spus ferm „da”.

Mama partenerei de viață lui Nicușor Dan a recunoscut că nu a renunța la visul de a-și vedea fiica mireasă.

„E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, a spus ea.

Realizatorul Antena 3 CNN Mihai Gâdea a glumit că o variantă ar fi o nuntă la Cotroceni, prilej cu care soacra lui Nicușor Dan a spus ferm „da”.

Doamna Liliana a vorbit și despre prima impresie pe care i-a făcut-o Nicușor Dan acum 20 de ani când l-a cunoscut prima dată.

„Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spun? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”, a spus ea.

Soacra lui Nicușor Dan a spus însă că edilul nu prea ajută prin bucătărie.

„Nu. În bucătărie nu prea face, dar nu are timp să facă. Când mine la mine la Vaslui îi place foarte mult ciorba, îi plac sărmăluțele, plăcinta. Nu e pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. E foarte econom, mănâncă tot până la capăt, nu vrea să aruncăm ceva”, a spus ea.

Întrebată de Mihai Gâdea dacă vrea să spună că e „zgârcit”, aceasta a râs, alături de Nicușor Dan și fiica ei, și a spus „nu”.

„Nu, nu, nu, e econom. Mănâncă până la capăt tot ce e în frigider. Nu are timp să mănânce prea mult acasă”, a mai spus ea.

Atacurile din campania electorală au ecouri până la Vaslui.

„Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristor a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a mai spus doamna Liliana.

Iar sfatul ei pentru Nicușor Dan dacă ajunge președinte este...

„Deci în campanie îi doresc să fie în continuare la fel de puternic, onest, să meargă în continuare cu această valoare foarte importantă onestsitatea, iar dacă va ajunge președinte să schimbe ceva. Am vrea din tot sufletul ca poporul acesta să respecte administrația prezidențială dacă va merita acest lucru pentru că până acum poporul și-a pierdut respectul față de conducerea țării, față de politicieni. Observați cum s-a ajuns în Parlamentul României atâtea persoane nepregătte, nu știu ce caută acolo. Și să mai dispară minciuna, corupția”, a spus ea.