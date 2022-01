Consilierul PNL care și-a amenințat colega de la USR că "o lasă în căruț cu rotile" a fost suspendat din partid

Victima, Felicia Ienculescu, este reprezentată USR, iar scandalul ar fi izbucnit pe fondul acuzaţiilor că o hotărâre legată de exproprieri în Mogoşoaia ar fi ilegală. Ea susţine că Gheorghe Dinu, de la PMP, a sărit asupra ei, după ce liberalul Valentin Ene a ameninţat-o.

Edilul a propus celor 626 de proprietari care dețin terenuri arabile într-o zonă în care Primăria vrea să construiască un întreg cartier, să cedeze 39% din terenuri, iar restul să fie introdus de către autorități în intravilan.

Printre cei care au fost de acord cu măsura se află nume grele din rândul liberalilor, scrie G4media. Senatorul PNL Alina Gorghiu, Daniel Dăianu – președintele Consiliului Fiscal din partea PNL, Ionel Șcrioșteanu – secretar de stat la Ministerul Transportului tot din partea liberalilor, precum și fiul minor al primarului din Mogoșoaia, el însuși liberal.

Consiliera agresată a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3, că Dinu Gheorghe, consilier PMP, a sărit pur şi simplu asupra ei, după ce liberalul și-a terminat tirada de amenințări.

„În seara aceasta a avut loc o ședință. Eu sunt secretara comisiei, am venit cu documentele să le completăm, să dezbatem... Nu am apucat nici să mă așez sau să îmi dau haina de pe mine și un coleg, consilier PNL, Ene Valentin, a început să mă întrebe de ce îi trimit eu jurnaliști care să vorbească cu soția și cu fiica dumnealui. Eu i-am spus că nu am nici măcar numărul dumnealui și că nu știu ce vorbește și atunci a trecut la niște amenințări.

Un alt coleg de la PMP, îl cheamă Dinu Gheorghe, a sărit efectiv pe mine in încercarea de a-mi smulge telefonul. Eu am fost șocată de un bărbat care sare așa pe o femeie”, a povestit Felicia Ienculescu Popovici, consilier USR, la Antena 3.

De cealaltă parte, consilierul PMP respinge acuzaţiile şi spune că femeia se victimizează şi că a jucat teatru. Acesta a explicat că de fapt colegei sale îi căzuse telefonul mobil , iar el a incercat să îl ridice.

Antena 3 a încercat să obțină un punct de vedere și de la consilierul local PNL, Valentin Ene , dar acesta nu a răspuns la telefon.

Între timp, liderul USR, Dacian Cioloș, i-a cerut ministrului de Interne, Lucian Bode, să dispună o anchetă în acest caz şi să îi ofere protecţie consilierei USR. Este inadmisibil ca fiecare să îşi facă dreptate cu pumnul, a scris Dacian Cioloş pe pagina sa de socializare.