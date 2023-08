Criminala de la Mangalia a recunoscut cine a ajutat-o să care cadavrul, dar și cu ce a ucis-o pe prietena ei

Tânăra de 18 ani care și-a ucis prietena într-un hotel de pe litoral a explicat, în fața anchetatorilor, cum a omorât-o pe Alina dar și cine a ajutat-o să care cadavrul până în parc, unde a fost abandonat.

Pusă în fața tuturor dovezilor, Loredana și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor. Și-a ucis cea mai bună prietenă, pe care o cunoștea încă de la grădiniță.

După ce a ucis-o, a băgat-o chiar în valiza care aparținea victimei. A coborât-o cu liftul și a plecat cu taxiul spre parc. Un coleg, care trecea întâmplător prin fața hotelului, a ajutat-o să urce geanta în mașină. La sosire, taximetristul a fost cel care a ajutat-o să scoată valiza.

A lăsat cadavrul în parc, a luat valiza înapoi și a pus-o la loc, în cameră. Era liberă în ziua aceea, dar a fost chemată la muncă și lucra când au ajuns polițiștii.

La crimă, Loredana a folosit un cuțit pe care îl aveau în cameră. Motivul? O ceartă mai veche, iar victima avea în plan să meargă acasă.

În noaptea crimei, iubitul victimei a vorbit prin mesaje cu aceasta înainte de a fi ucisă. Băiatul spune că, pe la ora 2, a vorbit cu iubita lui care i-a spus ca vrea să se culce.

După câteva ore a primit mesaje de pe telefonul fetei.

"Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine. Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.

Loredana se tot lua de Alina din orice motiv. Alina chiar nu îi lua lucrurile, dar ea se lua de Alina că de ce îi ia lucrurile. Alina mereu îi zicea că nu are nevoie de lucrurile ei. La fel la muncă și la masă când mergeau, Alina își lua mâncare doar pentru ea, și furculiță și lingură. Și Loredana se lua mereu de ea că de ce nu îi aduce și ei tacâmuri. Și se certau mereu de la nimicuri. Se lua de ea tot timpul”, spune băiatul.

O jumătate de oră mai târziu după mesajele trimise de pe telefonul victimei, trupul acesteia a fost găsit de un bărbat care mergea la pescuit. Acesta spune ca la ora 05.15 a trecut prin parc și a văzut trupul fetei. La 15.30 poliția a fost sesizata.

Țipetele au fost auzite de colegii fetelor

În noaptea crimei, doi băieți, angajați ai hotelului, care erau cazați vizavi de cele două fete, au auzit strigăte puternice din camera acestora. Și-au luat inima în dinți și, în ciuda orei târzii, au mers și au bătut la ușă.

“Am bătut la ușa și ne-au spus că dorm. Adică doar una dintre ele a răspuns, am auzit doar o voce, așa că ne-am dus să ne culcăm, a fost liniște, până dimineața” au declarat tinerii, care acum regreta amarnic că nu au intrat în camera unde Alina își trăia ultimele clipe, însă nici prin cap nu le-a trecut că s-a întâmplat ceva atât de grav.

A fost ajutată de un coleg, dar și de taximetrist

Între timp, Loredana a povestit anchetatorilor tot ce s-a întâmplat. Fata spune că și-a ucis prietena, a băgat-o într-o valiză și a chemat un taxi cu care a dus-o într-un parc, unde i-a și abandonat trupul neînsuflețit.

Fata e explicat că, un coleg care a văzut-o cărând valiza, a fost cel care a ajutat-o să o ducă până la taxi, nebănuind măcar ce se află înăuntru.

La fel și taximetristul care a întrebat-o insistent ce se află înăuntru de este atât de grea. Tânăra a susținut, însă, că în geantă se află doar cărți.

”Din ceea ce mi-a relatat inculpata, după ce a ucis-o, s-a schimbat, a pus-o într-o valiză, chiar în valiza victimei, a coborât-o cu liftul și a chemat un taxi. A fost ajutată de un coleg care trecea întâmplător prin zonă, a pus geanta de voiaj în portbagajul taxiului și apoi a cerut taximetristului să o lase undeva în proximitatea parcului unde a și fost găsită victima.

E vorba de o singură persoană, un singur autor, această persoană de sex feminin, nu avem niciun dubiu cu privire la numărul de persoane care ar fi participat la săvârșirea infracțiunii.

A fost ajutată de taximetrist, chiar dacă acesta a și întrebat-o în mod insistent ce conținea valiza, întrucât era foarte grea, numai că ea i-a motivat că are cărți în valiză.

A făcut cumva curat, dar nu în totalitate, în camera de cazare în care s-a și săvârșit infracțiunea. Spune inculpata că de la momentul înjunghierii până la decesul efectiv ar fi trecut undeva la 30 de minute, timp în care i s-a scurs și sângele victimei și din acest motiv nici nu ar fi curs sânge pe tot traseul pe care l-a avut până la banca din parc”, a declarat procurorul, potrivit jurnalul.ro.