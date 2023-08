”Nu înțeleg, ce e cu tine?” Ultimele mesaje găsite pe telefonul Alinei, fata ucisă la Mangalia, schimbate cu iubitul ei în dimineața crimei

Anchetatorii au descoperit, pe telefonul Alinei, ultimul schimb de mesaje între fată și iubitul ei, chiar din dimineața crimei.

Fratele victimei, a declarat, la Antena 3 CNN, că mesajele nu au fost trimise de Alina, ci chiar de prietena ei cea mai bună, Loredana, care a ucis-o și care încerca, prin acele acel schimb de replici, să își creeze un alibi.

”Ea: Vreau să ne despărțim. Nu mai suport vina că te-am înșelat... Găsește pe cineva mai bun!

El: Ce s-a întâmplat de nu dormi? De ce zici asta? Răspunde, te rog. Știu că nu sunt destul de bun și de ajuns...

Ea: Plec acasă, am plecat deja. Mă opresc în parc să fumez o țigară!

El: Nu am înțeles ce e cu tine. Ce s-a întâmplat? Ai zis că te culci. Te-ai certat cu Loredana? Răspunde, te rog frumos! Te rog frumos! De ce îmi faci așa? Răspunde, te rog!

Acestea au fost ultimele mesaje găsit de anchetatori în conversația cu iubitul fetei.

Cele două fete erau angajate la un hotel din Saturn și împărțeau aceeași cameră de hotel. Erau prietene încă din copilărie.

Potrivit unor surse, fetele s-au certat pentru că victima își înșela iubitul, iar autoarea trebuia să mintă pentru ea. Se pare că, din această cauză, între cele două a izbucnit o altercație, apoi s-au lovit reciproc, iar în cele din urmă, prietena ei a ucis-o. Ulterior, ar fi băgat-o într-un geamantan, a dus-o în parc cu un taxi, apoi a pus-o sub o bancă, unde a fost găsită dimineață de un pescar.

"Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine şi când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică. Nu mai respira.

Era mutilată, nu i se cunoştea faţa. Am avut un şoc foarte mare. A fost adusă aici cred", a spus pescarul care a găsit cadavrul tinerei duminică dimineaţa.

La momentul la care a fost găsită, spun surse din anchetă, fata era moartă de 4-5 ore, deci cel mai probabil fusese ucisă în jur de miezul nopții.

Anchetatorii au stabilit, în urma necropsiei, și care a fost cauza morții: răni profunde la nivelul gâtului cu un obiect tăietor. Fata avea însă pe corp și alte urme de violență care demonstrează că a fost bătută cu sălbăticie.

Alina a dus o viață plină de chinuri

Alina provenea dintr-o familie cu cinci copii. Mama ei fugise de acasă cu sora ei mai mică, din cauza bătăilor repetate pe care i le aplica soțul. Ea și cei doi frați au rămas în urmă și au trebuit să trăiască un coșmar care părea fără sfârșit.

A fugit și ea de acasă când tatăl a prins-o în timp ce își suna mama. El îi interzisese. Atunci a bătut-o cumplit.