Iubitul fetei ucise la Mangalia a vorbit cu criminala: ”M-a contactat chiar în noaptea crimei, de pe telefonul Alinei!”

Iubitul Alinei, tânăra ucisă de cea mai bună prietenă a ei, la Mangalia, a povestit că, în noaptea crimei, ar fi fost contactat de agresoare, care s-ar fi dat drept iubita lui.

Sunt noi informații șocante în cazul fetei care ar fi fost ucisă de cea mai bună prietenă a sa într-un hotel din Saturn şi aruncată într-un parc din Mangalia. Suspecta de crimă a luat legătura cu iubitul victimei de pe telefonul ei și i-a spus că vrea să se despartă pentru că l-a înșelat, iar asta nu-i dă pace.

De asemenea, i-a spus tânărului că a plecat spre gară. Bărbatul a sunat de mai multe pe Facebook Messenger, dar nu i-a mai răspuns nimeni.

”Eu am vorbit cu ea pe la ora 2:00, cu Alina. Asta era ieri. Și mi-a scris că vrea să se culce.

Pe la 4:30 îmi dă mesaj de pe contul ei că vrea să se despartă de mine, că m-a înșelat. Când am văzut mesajul ei, mi-am dat seama că nu este ea. Am insistat să îi scriu, să o sun, și pe la 4:47 îmi scrie că ea pleacă acasă, că fumează o țigară afară pe o bancă, așteaptă să vină taxiul și să am grijă de mine. Când am văzut mesajele eu am continuat să o sun, i-am dat din nou mesaj. Când am văzut că nu răspunde am zis să îi dau mesajul colegei ei, Loredana. Și i-am dat mesaj. Ea mi-a spus că Alina a plecat cu o geantă, dar nu știe unde. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat, că nu îmi vine să cred, dar ea a insistat că a plecat acasă.

Mi-a promis că o să-mi dea un semn dacă se întoarce acolo. Când am văzut că nu primesc acest mesaj, am dat mesaj la un alt băiat care muncea acolo. Și l-am rugat să meargă să vadă ce s-a întâmplat cu Alina, pentru că nu îmi răspunde. Și băiatul acela a tot sunat și a mers până la urmă la ușă la Loredana. Loredana imediat mi-a dat mesaj și m-a întrebat de ce tot trimit atâția oameni la ușa ei, spunând că ea nu are de unde să știe cu cine umblă Alina Acum. I-am explicat că este ceva care nu îmi place și am rugat-o din nou să mă anunțe dacă Alina se întoarce.

Pe la ora 8:00, din nou i-am dat mesaj și am întrebat-o dacă a aflat ceva de Alina. Și ea mi-a spus că da, că a venit în cameră. Și am întrebat-o unde a fost și am rugat-o să mi-o dea să vorbim. Mi-a răspuns că nu poate, că a plecat. Mi-a spus că telefonul îl are pe pat, dar că este închis, pentru că nu vrea să mai vorbească cu mine. Am întrebat de ce nu vrea, pentru că Alina nu ar face așa ceva. Mi-a răspuns că nu știe, dar că Alina nu mă iubește, că nu dă doi bani pe mine.

L-am rugat din nou pe acel băiat să meargă să o caute. El a mers, dar nu a găsit-o. După, iar a mers la ușa Loredanei, dar nimic. După, băiatul a trebuit să plece la muncă. Moment în care am început să le dau mesaje colegilor ei de muncă. M-am gândit că doar mie nu vrea să îmi răspundă, dar și ei mi-au spus că telefonul este închis”, povestește iubitul Alinei.

Acesta susține că relația dintre fete era tensionată în ultima perioadă, Loredana purtându-se urât cu Alina.

”Loredana se tot lua de Alina din orice motiv. Alina chiar nu îi lua lucrurile, dar ea se lua de Alina că de ce îi ia lucrurile. Alina mereu îi zicea că nu are nevoie de lucrurile ei. La fel la muncă și la masă când mergeau, Alina își lua mâncare doar pentru ea, și furculiță și lingură. Și Loredana se lua mereu de ea că de ce nu îi aduce și ei tacâmuri. Și se certau mereu de la nimicuri. Se lua de ea tot timpul”, spune băiatul.

Alina urma să renunțe la muncă și să meargă acasă.

”Normal ea trebuia să se întoarcă pe 15. Și eu i-am spus să nu mai stea până pe 15, să vină mai devreme acasă, că era greu lucrul acolo. Eu voi pleca în Germania, și ea mi-a spus că dacă eu tot plec în Germania, vine și ea mai devreme acasă. I-am spus să se pornească sâmbătă și să ajungă duminică. Dar ea mi-a spus că se pornește duminică și că ajunge luni, stă acasă o zi după care urma să vină la mine”, explică el.

Tânărul și-a dat seama că ceva este în neregulă din momentul în care a primit mesajul în care era anunțat că Alina vrea să se despartă de el.

”Am vorbit seara, totul era bine. Pe la ora 12:00 era alături de colegi, ca pe la ora 2:00 să îmi spună că vrea să meargă la mare să fie puțin singură. Și i-am spus să nu meargă singură acolo pentru că este periculos și să nu se întâmple ceva. Așa că mi-a spus că merge în cameră să se culce. Ultimul mesaj pe care l-am primit de la ea a fost la ora 2:04 când mi-a spus că se culcă. Spunea că îi pare rău că pleacă de acolo, că ar vrea să mai stea. În ultimul mesaj i-am spus că dacă vrea să mai stea, să rămână. Și nu mi-a mai răspuns, se culcase cred.

După care, la ora 4:00, am primit mesaj de la Loredana, de pe contul Alinei, că vrea să ne despărțim. După mesajul ăsta mi-am dat seama. Cred că Loredana a scris acel mesaj, pentru că Alina nu avea parolă la telefon. Nu avea de ascuns de nimeni nimic. Alina nu mi-ar fi scris așa ceva. Și după cuvintele folosite, Alina îmi scria cum trebuie, nu îmi scria așa. Când am văzut așa, am sunat, nu mi-a răspuns”, spune iubitul Alinei.

Tânărul spune că nu i-a dat prin cap că Alina nu ar mai fi în viață.

”M-am gândit că ceva nu e bine, tot insistam, îi scriam, dar nu mi-am dat seama că i-ar fi făcut ceva. Știam că erau foarte bune prietene, deși în ultimul timp nu prea se înțelegeau”.

Dar nici varianta susținută de Loredana, că Alina l-ar fi înșelat, nu a fost credibilă în fața tânărului.

”Eu o știu destul de bine pe Alina și nu mi-ar fi făcut așa ceva. Loredana, în schimb, a umblat cu mulți și îi băga și Alinei, tot timpul, tot felul de prostii în cap. De multe ori i-a zis Alinei să mă înșele. Cred că era geloasă pe relația noastră, pentru că avusese înainte o relație, când partenerul ei o bătea, se comporta urât cu ea și era geloasă pentru că eu nu făceam așa ceva.

Alina era bine cu mine, era fericită și vă dați seama că Alina îi povestea totul despre relația noastră și asta a dus la invidie. De multe ori se tot băga în relația noastră, voia să ne despartă, a văzut că nu poate și în ultimul timp Loredana îmi tot dădea mesaje că Alina umblă cu un băiat și că trebuie să mă despart de ea.